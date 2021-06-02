Индекс S&P 500 проведет торги в среду, скорее всего, в диапазоне 4180-4230п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торги в среду, скорее всего, в диапазоне 4180-4230 пунктов, отмечается в комментарии "Фридом Финанс".

"Технически S&P 500 по-прежнему находится в долгосрочном восходящем тренде. Накануне был протестирован уровень исторического максимума в 4238 пунктов. Резкий отскок от этой отметки создает потенциал для формирования паттерна "двойная вершина", что может привести к краткосрочной коррекции. Ключевой поддержкой выступает уровень 4180 пунктов", - отмечает аналитик инвесткомпании Сергей Пигарев.

Мировые фондовые площадки в среду демонстрируют негативную динамику. Индексы находятся вблизи исторических максимумов, поэтому в отсутствие драйверов для роста скатываются в красную зону. По мнению эксперта, поводом для усиления коррекции в середине месяца может стать обсуждение в ФРС сворачивания программы QE на фоне высокого уровня инфляции и быстрых темпов восстановления американской экономики. Неопределенность относительно принятия Конгрессом инфраструктурного плана также не добавляет оптимизма инвесторам.

"На торгах во вторник цены на нефть прибавляли в моменте 4%, обновляя максимальные отметки текущего года. В рамках министерской встречи ОПЕК+ было принято решение сохранить повышенные уровни добычи, согласованные 1 апреля. Кроме того, Саудовская Аравия также немного нарастит объемы производства после добровольного сокращения. Таким образом, в июне добыча в целом увеличится на 0,7 млн баррелей в сутки, в июле - еще на 0,85 млн. Рынок ожидает существенного роста потребления топлива в летние месяцы. Как следствие, дефицит нефти будет сохраняться", - прогнозирует Пигарев.

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