Sber CIB рекомендует обратить внимание на акции Goldman Sachs, Western Digital и CF Industries

Аналитики Sber CIB рекомендуют инвесторам обратить внимание на акции Goldman Sachs Group, Western Digital и CF Industries Holdings, которые стали доступны для торгов на Московской бирже с 1 июня 2021 года, говорится в комментарии инвестбанка.

Goldman Sachs: с начала года S&P 500 вырос на 12%, тогда как ETF на американский финансовый сектор XLF вырос на 38%, а котировки акций Goldman Sachs - на 41%. "В марте президент США подписал план стимулирования экономики на $1,9 трлн, после чего инвесторы устремились в банковский сектор. Почему это произошло? Раздача "вертолётных денег" разгоняет инфляцию - в апреле её всплеск удивил даже самих представителей Федрезерва. Высокая инфляция означает повышение ставок. В итоге кредиты будут стоить дороже, а доходы банков вырастут. Выручка банка в первом квартале текущего года достигла $17,7 млрд, вдвое превысив прошлогоднее значение, прибыль выросла в 5,6 раза (до $6,8 млрд). Крах фонда Archegos практически не отразился на положении банка", - отмечают эксперты.

Western Digital (американский производитель жестких дисков, сетевых накопителей и т. д.): всплеск спроса на продукцию вызвала новая криптовалюта Chia. "Майнеры оптимизировали процесс "добычи" цифровой валюты и научились использовать для этого жёсткие диски, что значительно дешевле традиционного метода. Их массовая закупка уже наблюдается в Китае. На Western Digital приходится 24% мирового рынка", - указывают в Sber CIB.

CF Industries (американский производитель фосфатных удобрений): цены на удобрения сильно выросли в последнее время из-за разрыва цепочек поставок во время пандемии и роста спроса после снятия карантинных ограничений, который опережает текущее предложение. Кроме того, отмечают аналитики инвестбанка, сейчас в США увеличивают посевные площади, так как бразильские сельхозпроизводители страдают от засухи.

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