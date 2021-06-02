Курс рубля останется в диапазоне 73-73,5 руб./$1, скорее всего, до середины июня - Банк "Открытие"

Курс рубля останется в диапазоне 73-73,5 руб./$1, скорее всего, до встречи президентов России и США 16 июня, полагает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич.

"Индекс валют развивающихся стран MSCI продолжает движение рамках повышательного тренда - на прошлой неделе он превысил 1750 пунктов и сейчас продолжил обновлять исторические максимумы. В прошлый раз столь высоких значений индекс достигал в преддверии европейского долгового кризиса 2011г и перед объявлением Дональдом Трампом торговой войны с Китаем. Индекс уверенно рос с конца 90-х годов прошлого века до кризиса 2008г, после чего интерес к развивающимся рынкам существенно ослаб", - отмечает эксперт банка.

Индекс доллара DXY продолжает консолидацию вблизи уровня поддержки в 90 пунктов. На взгляд Петроневича, американская экономика на текущий момент выглядит слабее, чем экономики большинства развитых стран, поэтому дальнейшее ослабление доллара выглядит не столь вероятным, несмотря на массовые стимулирующие меры дефляционного характера.

"Предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня не дает поводов для позитивного прорыва в отношениях двух стран: и даже простое "услышали позицию другой стороны" будет уже рассматриваться как позитив. Пока рубль остается относительно крепким и колеблется в диапазоне 73-73,5 за доллар", - заключает эксперт банка "Открытие".

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