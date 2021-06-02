Рынок акций РФ утром продолжил рост вслед за нефтью, индекс Мосбиржи вновь протестировал 3780п

Москва. 2 июня. Рынок акций РФ утром в среду продолжил подъем на фоне подросшей нефти на решениях стран ОПЕК+ не менять планы добычи в июле и повышении оценки спроса на сырье; индекс Мосбиржи вновь протестировал отметку 3780 пунктов - район исторического максимума, достигнутого накануне.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 3779,41 пункта (+0,4%, максимум сессии - 3780,27 пункта), индекс РТС - 1620,93 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,3%.

Доллар стоит 73,43 рубля (-0,08 рубля).

Подорожали расписки Ozon (MOEX: OZON) (+2,3%), акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,7% и +0,8% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,6%), "Московской Биржи" (+0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5% и +0,8% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%).

Подешевели расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-4%), акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,1%).

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, нефть подорожала на фоне позитивного взгляда ОПЕК+ на конъюнктуру рынка и решения оставить в силе планы по увеличению добычи на 1,55 млн б/с в июне-июле. Страны альянса считают, что восстановление спроса полностью компенсирует увеличение поставок, в том числе со стороны Ирана, если оно будет происходить "упорядоченным и прозрачным образом".

Участники рынка нефти с позитивом приветствовали решение ОПЕК+, укрепившее их уверенность в сильном спросе и высоких ценах. Котировки Brent закрепляются выше $70 за баррель и краткосрочный растущий импульс может продолжиться, хотя долго удерживать такие высокие уровни может быть проблематично. Вечером оценку запасов нефти в США опубликует API. По данным опросов Reuters, запасы нефти на прошлой неделе могли снизиться на 2,1 млн баррелей.

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, техническое сопротивление по индексу МосБиржи находится в районе 2790 пунктов.

Нефть Brent уверенно закрепилась выше $70 за баррель, что подогревает акции нефтяных компаний, сильно отставших от роста общего рынка в мае. В среду в течение дня нефть может прибавить в цене еще до 1%, поэтому у нефтянки есть все основания еще немного подрасти. Однако на сильное движение нефти вряд ли стоит рассчитывать, вряд ли ей в ближайшую неделю удастся уйти выше $73 за баррель.

Неплохо отскочили вверх акции черных металлургов. Бумаги сектора в последнее время сильно просели - сначала на возбуждении ФАС антимонопольного расследования, потом на заявлении китайских властей о желании бороться с ростом цен на сырье, а в понедельник - на намерении уже российских властей изъять у металлургов 100 млрд руб. "сверхдоходов". Но при этом мировые цены на сталь остаются небывало высокими, а негативные для компаний сектора инициативы не получают развития. Техническая перекупленность по акциям сталеваров снята, и они могут начать новую волну роста.

В целом, оптимизм у российских инвесторов сохраняется, они продолжают искать новые поводы для роста. Сопротивлением по индексу МосБиржи выступает район 3790 пунктов, где проходит верхняя граница восходящего канала. Пробить его вряд ли получится, но "прокол" вполне возможен, считает Антонов.

По словам начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, накануне поддержку рынкам оказал блок страновых индексов PMI, указавших на уверенный рост деловой активности в промышленности в мае и подкрепивших позитивные экономические ожидания по развитым странам. Так, наряду с неплохим PMI по КНР (52 пункта), PMI в еврозоне обновил посткризисные максимумы, достигнув 63,1 пункта, что оказалось лучше ожиданий и предварительного значения (62,8 пункта), а ISM в промышленности США в мае чуть подрос и составил 61,2 пункта.

Некоторое ухудшение настроений в США распространилось утром в среду на азиатские рынки, что в совокупности с невыразительной динамикой фьючерсов на ключевые европейские индексы говорит о неготовности участников рынка предпринимать активные действия в отсутствие значимой новостной поддержки. Лишь нефтяные котировки растут, хотя и весьма слабо, не находя сил для возврата к максимумам предыдущего дня. В пятницу внимание инвесторов будет приковано к отчету Минтруда США по занятости в стране, который способен скорректировать ожидать по политике ФРС и американской экономике. Учитывая дефицит новостей, в среду на рынках будут преобладать слабовыраженные коррекционные настроения, считает эксперт.

Акции металлургов накануне позитивно отреагировали на совещание в Минпромторге, по итогам которого металлурги согласились поставлять металл по закрепленным в долгосрочных госконтрактах ценам. Учитывая резвый рост накануне и ослабление оптимизма настроений на мировых рынках, в среду можно ожидать перехода индекса МосБиржи к консолидации в нижней части диапазона 3750-3800 пунктов, полагает аналитик.

Индексы акций в США во вторник показали смешанную динамику в пределах 0,1% после праздничных выходных в США по случаю Дня памяти.

За май S&P 500 прибавил 0,6%, Dow Jones - 1,9%, в то время как Nasdaq снизился на 1,5%. В целом сдержанные движения рынка акций по итогам мая говорят о том, что инвесторы пришли к мнению, что высокая инфляция будет временной и Федеральная резервная система (ФРС) не будет торопиться со сворачиванием стимулирующих мер.

Тем временем заболеваемость коронавирусом в США продолжает снижаться благодаря вакцинации. Более 62% взрослого населения страны получили по меньшей мере одну дозу вакцины, свидетельствуют данные Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC). В субботу в стране было зафиксировано 12,6 тыс. новых случаев заражения - минимум с марта 2020 года.

На текущей неделе будут опубликованы данные по безработице в США за май. Статданные по рынку труда США, вероятно, будут иметь решающее значение для ФРС, разрабатывающей план сворачивания стимулирующих мер, которые поддерживали экономику и рынки в течение более года, пишет The Wall Street Journal.

Спрос на рабочую силу в США больше, чем кажется, несмотря на слабые данные о числе рабочих мест, заявил в интервью газете Financial Times председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард. Такая ситуация, по его словам, может ускорить сроки сворачивания стимулирующих мер Федрезерва.

В среду в Азии динамика индексов акций также была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite просел на 0,8%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,8%), слабо "плюсует" Европа (индексы DAX, FTSE растут на 0,02-0,4%) и стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,02%).

Давление на настроения инвесторов оказывают новости о вспышке заболеваемости индийским штаммом коронавируса в китайской провинции Гуандун. В понедельник в провинции было зарегистрировано 23 случая заражения, во вторник - 11, пишет The Guardian. Большинство случаев фиксируется в Гуанчжоу.

Розничные продажи в Германии в апреле сократились на 5,5% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Федерального статистического агентства страны (Destatis). Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения на 2%.

Нефть утром в среду продолжает попытки роста после существенного подъема накануне благодаря оптимистичной оценке перспектив спроса странами ОПЕК+ и решениям альянса не менять планы добычи в июле. Цена Brent находится на $0,6 выше уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ во вторник. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $70,64 за баррель (+0,6% и +1,3% накануне), июльская цена WTI - $68,02 за баррель (+0,4% и +2,1% во вторник).

Министры ОПЕК+ по итогам прошедшего во вторник заседания решили пока ничего не менять в своих планах по наращиванию добычи, посчитав, что увеличение темпов вакцинации, несмотря на сохраняющиеся в некоторых регионах локдауны, дает надежду на быстрое восстановление спроса, а перспективы иранской нефти пока неясны.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в ходе встречи отметил признаки улучшения спроса на рынке. О "значительном улучшении ситуации" по сравнению с кризисом, который наблюдался год назад, заявил и вице-премьер РФ Александр Новак.

В апреле министры ОПЕК+ приняли решение о постепенном восстановлении добычи: в мае страны-участники соглашения могут нарастить добычу на 350 тыс. баррелей в сутки (б/с), в июне - еще на столько же, в июле - на 441 тыс. б/с. Саудовская Аравия также снимает свои добровольные ограничения: 250 тыс. б/с в мае, 350 тыс. б/с в июне и 400 тыс. б/с в июле.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на делегатов, министры ОПЕК+ во вторник не обсуждали уровень добычи после июля. Согласно сделке, заключенной год назад, после июля ОПЕК+ планирует сохранять уровень добычи неизменным до апреля 2022 года.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции банка "Приморье" (MOEX: PRMB) (+8,3%), ГДР "Окей" (MOEX: OKEY) (+2,5%), банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (+2,2%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+1,9%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+1,7%).

Подешевели бумаги ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (MOEX: RZSB) (-8,3%), АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (-3,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 15,72 млрд рублей (из них 1,92 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,79 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,63 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").