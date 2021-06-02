Бумаги "Ленты" - ставка на долгосрочные перспективы компании - BCS Express

Бумаги "Ленты" являются для инвесторов ставкой на долгосрочные перспективы компании, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Бумаги ритейлера "Лента" редко попадают в список лидеров роста российского рынка, но во вторник котировки расписок восстанавливались, отыгрывая позитивный фон и недавнюю сделку по приобретению сети Billa (+3,2% по итогам торгов). На мой взгляд, GDR "Ленты" - это исключительно долгосрочная ставка. По ним пока не платятся дивиденды, но в данном случае фокус инвесторов должен быть направлен именно на рост капитализации опережающими рынок темпами, - отмечает Карпунин в своем комментарии. - Среднегодовой темп роста выручки "Ленты" в 2021-2025 гг. прогнозируется на уровне 17,8% - это значительно выше показателей по отрасли. Помимо развития онлайн-продаж "Лента" может обеспечить опережающие рынок темпы роста благодаря неорганическому развитию за счет M&A".

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