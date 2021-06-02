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02 июня 2021 года 10:46
Высокая цена нефти может вернуть рубль на уровни ниже 73,5 руб./$1 в ближайшие дни - ПСБ
Высокая цена нефти может вернуть рубль на уровни ниже 73,5 руб./$1 в ближайшие дни, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Ослабление российской валюты во вторник проходило вместе с большинством валют развивающихся стран. На 0,1% подешевели валюты Мексики, ЮАР, Филиппин. Индийская рупия снизилась на 0,4%. Худшую динамику показала турецкая лира (-0,5%), негативно реагируя на комментарии президента Эрдогана о необходимости снизить процентные ставки. Общее давление на валюты ЕМ оказала статистика по росту деловой активности в мировой промышленности, что усиливает инфляционные опасения. В среду с утра рубль продолжает умеренно слабеть, приближаясь к отметке 73,6 руб./$1. Однако высокие цены на нефть в ближайшие дни могут вновь вернуть курс рубля ниже 73,5 руб./$1", - отмечают аналитики ПСБ. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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.02 июня 2021 года 14:37
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Аналитики Sber CIB рекомендуют инвесторам обратить внимание на акции Goldman Sachs Group, Western Digital и CF Industries Holdings, которые стали доступны для торгов на Московской бирже с 1 июня 2021 года, говорится в комментарии инвестбанка. Goldman Sachs: с начала года S&P 500 вырос на 12%,... читать дальше
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.02 июня 2021 года 11:34
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