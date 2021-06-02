Высокая цена нефти может вернуть рубль на уровни ниже 73,5 руб./$1 в ближайшие дни - ПСБ

Высокая цена нефти может вернуть рубль на уровни ниже 73,5 руб./$1 в ближайшие дни, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Ослабление российской валюты во вторник проходило вместе с большинством валют развивающихся стран. На 0,1% подешевели валюты Мексики, ЮАР, Филиппин. Индийская рупия снизилась на 0,4%. Худшую динамику показала турецкая лира (-0,5%), негативно реагируя на комментарии президента Эрдогана о необходимости снизить процентные ставки. Общее давление на валюты ЕМ оказала статистика по росту деловой активности в мировой промышленности, что усиливает инфляционные опасения. В среду с утра рубль продолжает умеренно слабеть, приближаясь к отметке 73,6 руб./$1. Однако высокие цены на нефть в ближайшие дни могут вновь вернуть курс рубля ниже 73,5 руб./$1", - отмечают аналитики ПСБ.

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