Рубль, скорее всего, будет торговаться в июне в диапазоне 72,50-74,50 руб./$1 - "Фридом Финанс"

Валютная пара USD/RUB, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 72,50-74,50 руб./$1 в июне текущего года, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Мы не исключаем, что цена на "черное золото" может устойчиво сохраняться в диапазоне $70-80 за баррель и даже достигать верхней границы указанного коридора летом, однако значительного влияния на рубль, по нашему мнению, это не окажет. В целом участники рынка уже адаптировались к новым условиям: торговый баланс, несмотря на рост объемов и цен на экспортные товары, существенно не увеличивается, оставаясь вблизи $10 млрд в месяц, поскольку импорт также дорожает и прирастает в объемах. Кроме того, повышение стоимости нефти и топлива - один из факторов инфляции. По нашему мнению, в июне валютная пара USD/RUB будет торговаться в диапазоне 72,50-74,50 руб./$1", - указывает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке инвесткомпании Георгий Ващенко.

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