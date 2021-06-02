Возможно укрепление рубля до 73,2 руб./$1 - Sber CIB

Возможно укрепление курса рубля к доллару до уровня 73,2 руб./$1 в ближайшее время, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

"Высокий спрос на иностранную валюту в связи с дивидендными выплатами, сдерживавший укрепление рубля в последнее время, вероятно, скоро исчезнет. Цены на нефть остаются высокими, а глобальный фон благоприятен - в этих условиях рубль может укрепиться до 73,2 руб./$1", - пишут эксперты инвестбанка.

Утром в среду нефть марки Brent торгуется по $70,5 за баррель. Инвесторы ждут макроэкономических прогнозов от Федрезерва и данных по запасам углеводородов в США. В течение торгов в среду цена может подняться до $71,4 за баррель, полагают в Sber CIB.

Минфин в среду проведет аукцион, на котором предложит 10-летние бумаги. "Скорее всего, их удастся разместить без премии. Кроме того, рынок ждет данных по недельной инфляции. Если ее темпы снова составят 0,2%, то увеличится вероятность того, что Банк России повысит ключевую ставку на 50 базисных пунктов уже в июне", - отмечают аналитики инвестбанка.

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