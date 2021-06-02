Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут Qiwi, ПМЭФ и макростатистика:

- Qiwi проведет годовое собрание акционеров;

- Начнется Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который продлится до 5 июня;

- В России выйдут еженедельные данные по инфляции;

- В еврозоне будет опубликован индекс цен производителей;

- В США выйдут "Бежевая книга" ФРС и еженедельная статистика по запасам нефти и нефтепродуктов.

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