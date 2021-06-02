Рынок акций РФ откроет торги в среду нейтрально - "Алор Брокер"

Российский рынок акций откроет торговую сессию в среду нейтрально, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Внешний фон складывается нейтральный: американские фьючерсы торгуются около нуля, подрастает нефть, но зато падают промышленные и драгоценные металлы. Откроемся мы, скорее всего, около предыдущего закрытия, но оптимизм у российских инвесторов присутствует, и они будут искать повод, чтобы погнать рынок вверх. Сопротивлением по индексу Мосбиржи выступает район 3790 пунктов - там проходит верхняя граница восходящего канала. Пробить его вряд ли получится, а вот прокол вполне возможен. Впрочем, пока и для этого не видно оснований", - пишет Антонов в комментарии инвесткомпании.

Также, по мнению эксперта, возможен рост котировок акций нефтяных компаний и бумаг сталеваров.

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