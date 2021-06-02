Возможен краткосрочный подъем котировок нефти к $71,5/барр. - BCS Express

Возможен подъем котировок нефти марки Brent к уровню $71,5 за баррель в краткосрочной перспективе, но говорить об устойчивом восходящем тренде пока рано, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

Цена нефти марки Brent во вторник прибавила 1,3% и поднялась выше $70 за баррель на фоне итогов заседания ОПЕК+, констатирует аналитик инвесткомпании.

Министры стран-участниц картеля согласовали прежние параметры увеличения добычи. Так, совокупно в июне планируется нарастить производство на 700 тыс. б/с, а в июле еще на 850 тыс. б/с. О дальнейших параметрах изменения объемов добычи во II полугодии, вероятно, станет известно по итогам следующего заседания 1 июля, отмечает Карпунин.

"В краткосрочной перспективе еще возможен умеренный подъем цен на нефть, например, в сторону $71,5 за баррель, но о формировании устойчивого восходящего тренда пока говорить преждевременно. Среднесрочный риск, связанный с потенциальным восстановлением иранской добычи, остается на повестке. Экспортные поставки из этой страны могут полностью компенсировать весь искусственно создаваемый дефицит на рынке", - пишет аналитик BCS Express в своем комментарии.

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