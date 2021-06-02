Цена нефти, скорее всего, будет торговаться в диапазоне $70-72/барр. в среду - ПСБ

Котировки нефти марки Brent, скорее всего, будут торговаться в диапазоне $70-72 за баррель в среду, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

Цены на нефть марки Brent закрепились выше $70 за баррель - уровни 2019 года, констатирует управляющий эксперт ПСБ Екатерина Крылова.

Заседание ОПЕК+ прошло максимально быстро и без сюрпризов. В июне альянс вернет на рынок 700 тыс. баррелей, в июле - 840 тыс. баррелей. При этом рынок достаточно позитивно отреагировал на ожидания ОПЕК+ значительного сокращения запасов начиная с сентября текущего года, отмечает аналитик. Также ключевой идеей заседания стали ожидания по заметному восстановлению спроса на энергоносители в США и Китае.

Крылова обращает внимание, что в среду в фокусе инвесторов будут данные от API по запасам нефти и нефтепродуктов, которые выходят с задержкой на день из-за выходного в США в понедельник.

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