Индекс Мосбиржи, вероятно, откроет торги среды в плюсе - BCS Express

Индекс Мосбиржи, вероятно, откроет торговую сессию в среду в небольшом плюсе, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"По индексу Мосбиржи следующими целевыми ориентирами и в то же время техническим сопротивлением выступает область 3790-3805 пунктов. Удержание длинных позиций в портфеле остается актуальным", - отмечает аналитик в комментарии инвесткомпании.

После небольшой паузы российский рынок акций вновь принялся переписывать исторические максимумы, констатирует Карпунин: индекс МосБиржи во вторник на выросших оборотах в моменте сумел подняться к 3780 пунктам. Помимо нефтяного фактора, указывает эксперт BCS Express, драйвером роста рынка выступили общий коллективный подъем фондовых площадок развивающихся стран, а также новые исторические максимумы в целом по глобальному индексу MSCI ACWI. Кроме того, обращает внимание аналитик, инвесторам придает уверенность снижение геополитических рисков в преддверии встречи глав РФ и США. Отмечает Карпунин и подъем сырьевых товаров.

"В результате новые максимумы по индексу Мосбиржи сейчас выглядят вполне справедливо. Особенно если добавить к этому самую высокую среднюю дивидендную доходность среди ключевых мировых площадок", - указывает эксперт инвесткомпании.

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