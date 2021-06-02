Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 2 июня. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы продемонстрировали слабые и разнонаправленные изменения во вторник после праздничных выходных в США по случаю Дня памяти. В целом сдержанные движения американского рынка акций по итогам мая говорят о том, что инвесторы пришли к мнению, что высокая инфляция будет временной и Федеральная резервная система не будет торопиться со сворачиванием стимулирующих мер. Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в мае увеличился до 61,2 пункта с 60,7 пункта в предшествующий месяц. Аналитики в среднем ожидали роста индекса до 60,9 пункта.

На текущей неделе будут опубликованы данные по безработице в США в прошлом месяце. Статданные по рынку труда США, вероятно, будут иметь решающее значение для ФРС, разрабатывающей план сворачивания стимулирующих мер, которые поддерживали экономику и рынки в течение более года, пишет The Wall Street Journal.

Тем временем заболеваемость коронавирусом в США продолжает снижаться благодаря вакцинации. Более 62% взрослого населения страны получили по меньшей мере одну дозу вакцины, свидетельствуют данные Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC). В субботу в стране было зафиксировано 12,6 тыс. новых случаев заражения - минимум с марта 2020 года.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются в ходе торгов в среду, при этом австралийский индикатор достиг рекордного максимума благодаря данным о росте ВВП страны за первый квартал. Японский индекс Nikkei 225 вырос по итогам торгов на 0,44%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:05 МСК практически не изменился к закрытию вторника. При этом австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:07 МСК прибавил 0,97%, обновив рекордный максимум. ВВП Австралии в январе-марте увеличился на 1,8% в поквартальном сравнении после повышения на пересмотренные 3,2% тремя месяцами ранее. Рост экономики Австралии наблюдался третий квартал подряд благодаря бюджетным и денежно-кредитным стимулам. Аналитики в среднем прогнозировали меньший рост в первом квартале - на 1,5%.

Вместе с тем китайский индекс Shanghai Composite к 8:05 МСК снизился на 0,82%, тогда как гонконгский Hang Seng опустился на 0,5%. Давление на настроения инвесторов оказывают новости о вспышке заболеваемости индийским штаммом коронавируса в китайской провинции Гуандун. В понедельник в провинции было зарегистрировано 23 случая заражения, во вторник - 11. Большинство случаев фиксируется в Гуанчжоу.

В свою очередь цены на нефть продолжают расти после существенного подъема накануне благодаря оптимистичной оценке перспектив спроса странами ОПЕК+. Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в среду составила $70,56 за баррель, что на 0,44% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на 1,3% - до $70,25 за баррель, максимума с мая 2019 года. Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $67,96 за баррель, что на 0,35% выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на 2,1% - до $67,72 за баррель, максимума с 22 октября 2018 года.

Министры ОПЕК+ по итогам прошедшего во вторник заседания решили пока ничего не менять в своих планах по наращиванию добычи, посчитав, что увеличение темпов вакцинации, несмотря на сохраняющиеся в некоторых регионах локдауны, дает надежду на быстрое восстановление спроса, а перспективы иранской нефти пока не ясны. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в ходе встречи отметил признаки улучшения спроса на рынке. О "значительном улучшении ситуации" по сравнению с кризисом, который наблюдался год назад, заявил и вице-премьер РФ Александр Новак.

В апреле министры ОПЕК+ приняли решение о постепенном восстановлении добычи: в мае страны-участники соглашения могут нарастить добычу на 350 тыс. баррелей в сутки (б/с), в июне - еще на столько же, в июле - на 441 тыс. б/с. Саудовская Аравия также снимает свои добровольные ограничения: 250 тыс. б/с в мае, 350 тыс. б/с в июне и 400 тыс. б/с в июле. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на делегатов, министры ОПЕК+ во вторник не обсуждали уровень добычи после июля. Согласно сделке, заключенной год назад, после июля ОПЕК+ планирует сохранять уровень добычи неизменным до апреля 2022 года.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 7,482 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,251 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 1 июня снизился на 0,08% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 107,89 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,06%, опустившись до 721,82 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "ГТЛК-001Р-14" (-0,77%), "Металлоинвест БО-04" (-0,42%) и "МТС-001P-03" (-0,35%), а в лидерах роста - облигации "Транснефть-001P-10" (+0,75%), "Сбербанк-001Р-SBER16" (+0,29%) и "ГТЛК-001Р-17" (+0,27%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ВТБ (MOEX: VTBR) разместил 98,7% выпуска инвестоблигаций серии Б-1-207 на 690,888 млн рублей, 74,25% выпуска инвестоблигаций серии Б-1-208 на 222,742 млн рублей, 91,88% выпуска инвестоблигаций серии Б-1-209 на 826,903 млн рублей, а также 14,77% выпуска структурных облигаций С-1-17 на 147,654 млн рублей, 13,98% выпуска структурных облигаций С-1-18 на 139,762 млн рублей и 7,88% структурных облигаций С-1-19 на 78,782 млн рублей. Номинальный объем выпуска Б-1-207 - 700 млн рублей, Б-1-208 - 300 млн рублей, Б-1-209 - 900 млн рублей. Срок обращения бондов Б-1-207 и Б-1-209 - полгода, Б-1-208 - три года. Номинальный объем всех трех выпусков структурных бондов - по 1 млрд рублей, срок обращения около 6 лет. Ставка купонов по инвестиционным займам установлена на уровне 0,01% годовых, по структурным - на уровне 0,00001% годовых. Кроме того, по тем и другим предусмотрена выплата дополнительного дохода.

ООО "Вита лайн" установило ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-03 объемом не более 1,5 млрд рублей на уровне 10% годовых. Компания собирала заявки инвесторов на приобретение выпуска с 12:00 МСК 21 мая до 14:00 МСК 31 мая. Срок обращения выпуска - 4 года, предусмотрена оферта через 3 года. Фактический объем размещения будет определен по итогам формирования книги заявок. Техразмещение запланировано на 3 июня.

ООО "ХКФ банк" планирует 3 июня собирать заявки на 5-летние бонды серии БО-04 на 4 млрд рублей. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона - 8,0-8,10 годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 8,24-8,35% годовых. Техразмещение запланировано на 7 июня.

Банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN) 8 июня проведет сбор заявок на 5-летние облигации с офертой через 2 года объемом не менее 10 млрд рублей серии БО-П08. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона - спред не более 125 базисных пунктов к 2-летним ОФЗ. Техразмещение выпуска запланировано на 10 июня.

ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) планирует 10 июня провести сбор заявок инвесторов на облигации серии 001Р-20 со сроком обращения 15 лет и офертой через 3 года объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона - премия не выше 159 базисных пунктов к 3-летним ОФЗ. Дата техразмещения будет определена позднее.

ПАО "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) определило параметры облигаций, выпускаемых в рамках программы П01-БО, соответствующие решения были приняты советом директоров компании. В частности, ставка купона облигаций, размещаемых в рамках программы, не должна превышать предельную ставку купона, равную сумме ключевой ставки ЦБ на определенную дату расчетов плюс 6 процентных пунктов. Срок обращения выпусков от двух лет до 10 лет с даты начала размещения. Объем размещаемых выпусков в рамках программы - от 3 млрд рублей. Компания в первой декаде июня планирует разместить первый в рамках программы выпуск 5-летних облигаций объемом от 15 млрд рублей. В настоящее время в обращении нет облигаций "Аэрофлота", последний выпуск компании был погашен в 2016 году. Компания осуществляла премаркетинг 3-летнего выпуска с колл-опционом через 2 года серии П01-БО-01 объемом не менее 10 млрд рублей в мае прошлого года, однако перенесла сбор заявок и размещение на неопределенный срок.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 13-го купона биржевых облигаций серии БО-14 в размере 6,53% годовых. Компания разместила выпуск на 17 млрд рублей в июне 2015 года сроком на 20 лет по ставке 16,8% годовых. Ставки 2-30-го купонов зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 1% годовых. При этом процентная ставка не может быть меньше 0,01% годовых.

Совкомбанк выкупил в рамках оферты 5 млн 473,192 тыс. облигаций серии БО-П01 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк приобрел 54,73% выпуска. Совкомбанк завершил размещение 10-летнего выпуска с 2-летней офертой объемом 10 млрд рублей в мае 2019 года. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 9% годовых, ставка 9-12-го купонов составляет 6,6% годовых, купоны квартальные.