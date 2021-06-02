Утренние прогнозы: единого мнения нет

На утро среды у аналитиков нет единого мнения об открытии торговой сессии на российском рынке акций.

Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Учитывая рост накануне и ослабление оптимизма настроений на мировых рынках, мы ждем перехода индекса Мосбиржи к консолидации в нижней части диапазона 3750-3800 пунктов".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 3770-3780 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3760, 3750 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3790, 3800 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее улучшение настроений на нефтяном рынке. Позднее он с большой долей вероятности временно стабилизируется около уровня открытия. Неоднозначное состояние внешнего фона пока не способствует активным покупкам "широким фронтом" в акциях российских компаний".

BCS Express (Василий Карпунин): "Индекс Мосбиржи, вероятно, откроет торговую сессию в среду в небольшом плюсе. По индексу Мосбиржи следующими целевыми ориентирами и в то же время техническим сопротивлением выступает область 3790-3805 пунктов. Удержание длинных позиций в портфеле остается актуальным".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Российский рынок акций может начать торги в небольшом минусе".

"Атон": "Вероятно нейтральное начало торгов акциями на российском рынке в среду".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон складывается нейтральный: американские фьючерсы торгуются около нуля, подрастает нефть, но зато падают промышленные и драгоценные металлы. Откроемся мы, скорее всего, около предыдущего закрытия, но оптимизм у российских инвесторов присутствует, и они будут искать повод, чтобы погнать рынок вверх".