02 июня 2021 года 09:45
Утренние прогнозы: единого мнения нет
На утро среды у аналитиков нет единого мнения об открытии торговой сессии на российском рынке акций.
Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Учитывая рост накануне и ослабление оптимизма настроений на мировых рынках, мы ждем перехода индекса Мосбиржи к консолидации в нижней части диапазона 3750-3800 пунктов".
"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 3770-3780 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3760, 3750 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3790, 3800 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее улучшение настроений на нефтяном рынке. Позднее он с большой долей вероятности временно стабилизируется около уровня открытия. Неоднозначное состояние внешнего фона пока не способствует активным покупкам "широким фронтом" в акциях российских компаний".
BCS Express (Василий Карпунин): "Индекс Мосбиржи, вероятно, откроет торговую сессию в среду в небольшом плюсе. По индексу Мосбиржи следующими целевыми ориентирами и в то же время техническим сопротивлением выступает область 3790-3805 пунктов. Удержание длинных позиций в портфеле остается актуальным".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Российский рынок акций может начать торги в небольшом минусе".
"Атон": "Вероятно нейтральное начало торгов акциями на российском рынке в среду".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон складывается нейтральный: американские фьючерсы торгуются около нуля, подрастает нефть, но зато падают промышленные и драгоценные металлы. Откроемся мы, скорее всего, около предыдущего закрытия, но оптимизм у российских инвесторов присутствует, и они будут искать повод, чтобы погнать рынок вверх".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
.
02 июня 2021 года 16:31
Котировкам золота необходима консолидация, считают эксперты Saxo Bank.
Цена золота торгеются около $1900 за тройскую унцию, констатируют аналитики. Перекупленность и общий оптимизм насчет восстановления экономики перевешиваются инфляционными страхами, особенно в связи с нефтью, отмечают эксперты... читать дальше
.
02 июня 2021 года 16:07
Выход рубля из консолидации при появлении значимых драйверов может оказаться сильным, полагает эксперт BCS Express Дмитрий Бабин.
"Рубль окончательно утвердил консолидационный характер динамики, продолжая совершать резкие разнонаправленные движения в недельном диапазоне. Выход из консолидации... читать дальше
.
02 июня 2021 года 15:42
Подъем котировок акций "Северстали" выше уровня в 1775 рублей в краткосрочной перспективе маловероятен, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова".
"Котировки акций "Северстали" в среду сохраняют слабость, обеспеченную как общей неопределенностью в секторе после... читать дальше
.
02 июня 2021 года 15:21
Аналитики BCS Express позитивно оценивают долгосрочные перспективы котировок акций "Интер РАО", сообщается в комментарии инвесткомпании
"Из ближайших отсечек можно выделить закрытие дивидендного реестра в "Интер РАО". 3 июня акции будут торговаться последний день с дивидендами. За счет роста... читать дальше
.
02 июня 2021 года 15:00
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Walt Disney Co. с целью $206 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15%, стоп-приказ: $169, говорится в комментарии инвестиционной компании.
"Ожидается самый масштабный релиз после... читать дальше
.
02 июня 2021 года 14:37
"Финам" открыл торговую идею "покупать GDR "Ленты" с целью 272 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,6%, стоп-приказ: 242 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.
"Лента" - одна из крупнейших розничных сетей в... читать дальше
.
02 июня 2021 года 14:09
Цена нефти к середине года продвинется значительно выше отметки $70 за баррель Brent, полагает главный экономист и руководитель исследовательской группы Next Generation банка Julius Baer Норберт Рюкер.
"Уверенная динамика спроса и вероятные задержки в переговорах по ядерной сделке с Ираном... читать дальше
.
02 июня 2021 года 13:43
"Финам" рекомендует покупать акции Lockheed Martin с целевой ценой $450,3 за штуку конец 2021 года, что предполагает потенциал роста на 17,1% от текущего ценового уровня, отмечается в комментарии инвесткомпании.
Аналитик "Финама" Наталия Пырьева отмечает, что из оборонного бюджета США на 2021г... читать дальше
.
02 июня 2021 года 13:13
Финам" рекомендует покупать акции "Русагро" с целью 1159 руб. с целевой ценой 1159 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 23,34% в перспективе 12 месяцев, говорится в комментарии инвесткомпании.
"Одной из самых насущных проблем практически для всех стран мира сегодня является рост цен на... читать дальше
.
02 июня 2021 года 12:50
Индекс S&P 500 проведет торги в среду, скорее всего, в диапазоне 4180-4230 пунктов, отмечается в комментарии "Фридом Финанс".
"Технически S&P 500 по-прежнему находится в долгосрочном восходящем тренде. Накануне был протестирован уровень исторического максимума в 4238 пунктов. Резкий отскок от этой... читать дальше
.
02 июня 2021 года 12:28
Аналитики Sber CIB рекомендуют инвесторам обратить внимание на акции Goldman Sachs Group, Western Digital и CF Industries Holdings, которые стали доступны для торгов на Московской бирже с 1 июня 2021 года, говорится в комментарии инвестбанка.
Goldman Sachs: с начала года S&P 500 вырос на 12%,... читать дальше
.
02 июня 2021 года 12:10
Курс рубля останется в диапазоне 73-73,5 руб./$1, скорее всего, до встречи президентов России и США 16 июня, полагает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич.
"Индекс валют развивающихся стран MSCI продолжает движение рамках повышательного... читать дальше
.
02 июня 2021 года 11:51
Индекс Мосбиржи может подняться к уровням 3790-3800 пунктов в ближайшей перспективе при стабильном фоне, сообщается в комментарии BCS Express.
Рост российского рынка акций продолжается, индекс Мосбиржи переписывает исторические максимумы благодаря положительному внешнему фону, констатирует эксперт... читать дальше
.
02 июня 2021 года 11:34
Москва. 2 июня. Рынок акций РФ утром в среду продолжил подъем на фоне подросшей нефти на решениях стран ОПЕК+ не менять планы добычи в июле и повышении оценки спроса на сырье; индекс Мосбиржи вновь протестировал отметку 3780 пунктов - район исторического максимума, достигнутого накануне. читать дальше
.
02 июня 2021 года 11:31
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), сообщается в обзоре.
"Акционеры "ММК" одобрили выплату дивидендов в размере 0,945 рубля на акцию за 4К20 и 1,795 рубля на акцию - за 1К21, сообщила компания. Последний день торгов с... читать дальше
.