Brent подорожала до $70,5 за баррель

Американские фондовые индексы продемонстрировали слабые и разнонаправленные изменения во вторник. Фондовые индексы государств АТР преимущественно повышаются в ходе торгов в среду. Цены на нефть продолжают расти в среду.

Американские фондовые индексы продемонстрировали слабые и разнонаправленные изменения во вторник после праздничных выходных в США по случаю Дня памяти.

По итогам минувшей недели индекс S&P 500 поднялся на 1,2%, Dow Jones - на 0,9%, Nasdaq - на 2,1%, отмечает MarketWatch.

За май S&P 500 прибавил 0,6%, Dow Jones - 1,9%, в то время как Nasdaq снизился на 1,5%. Индекс компаний малой капитализации Russell 2000 в прошлом месяце вырос на 0,1%, показав подъем по итогам восьмого месяца подряд. Как отмечает MarketWatch, это наиболее продолжительный период его роста с 1995 года.

В целом сдержанные движения рынка акций по итогам мая говорят о том, что инвесторы пришли к мнению, что высокая инфляция будет временной и Федеральная резервная система (ФРС) не будет торопиться со сворачиванием стимулирующих мер.

"Несмотря на все инфляционные опасения, инвесторы все еще готовы поддерживать рисковые активы", - сказал главный рыночный аналитик AvaTrade Наим Аслам.

В то же время он отмечает, что трейдеры ждут "нового существенного катализатора, который может задать тон рынку".

Тем временем заболеваемость коронавирусом в США продолжает снижаться благодаря вакцинации. Более 62% взрослого населения страны получили по меньшей мере одну дозу вакцины, свидетельствуют данные Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC). В субботу в стране было зафиксировано 12,6 тыс. новых случаев заражения - минимум с марта 2020 года.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в мае увеличился до 61,2 пункта с 60,7 пункта в предшествующий месяц, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Аналитики в среднем ожидали роста индекса до 60,9 пункта, сообщает Trading Economics.

Помимо этого, на текущей неделе будут опубликованы данные по безработице в США в прошлом месяце. Статданные по рынку труда США, вероятно, будут иметь решающее значение для ФРС, разрабатывающей план сворачивания стимулирующих мер, которые поддерживали экономику и рынки в течение более года, пишет The Wall Street Journal.

Спрос на рабочую силу в США больше, чем кажется, несмотря на слабые данные о числе рабочих мест, заявил в интервью газете Financial Times председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард. Такая ситуация, по его словам, может ускорить сроки сворачивания стимулирующих мер Федрезерва.

Акции американской сети кинотеатров AMC Entertainment Holdings Inc. во вторник подорожали на 22,1% после того, как компания сообщила о привлечении $230,5 млн за счет продажи новых акций.

Бумаги Cloudera Inc. подскочили на 23,8%. Фонды прямых инвестиций KKR & Co. и Clayton Dubilier & Rice (CD&R) покупают разработчика "облачных" платформ для бизнеса за $4,7 млрд.

Стоимость акций китайского производителя электромобилей NIO Inc. выросла на 10% на торгах в Нью-Йорке. Компания в мае увеличила поставки на 95% в годовом выражении. Аналитики Citi повысили рекомендации для акций компании до "покупать" с "нейтрально".

Рыночная стоимость Boeing Co. (SPB: BA) увеличилась на 3,2% после того, как Cowen повысил прогноз по акциям компании до "выше рынка" с "наравне с рынком".

Акции авиакомпаний во вторник подорожали благодаря данным администрации транспортной безопасности США (Transportation Security Administration, TSA), согласно которым в праздничные выходные поток пассажиров в аэропортах США ежедневно составлял в среднем 1,78 млн человек в день. Это в шесть раз больше, чем в прошлом году, однако на 22% ниже, чем в 2019 году. Стоимость бумаг American Airlines Group (SPB: AAL) Inc. выросла на 1,8%, United Airlines Holdings (SPB: UAL) Inc. - на 2,3%.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 45,86 пункта (0,4613%) и составил 34575,31 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 2,07 пункта (0,05%) - до 4202,04 пункта.

Nasdaq Composite потерял 12,26 пункта (0,09%) и составил 13736,48 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно повышаются в ходе торгов в среду, при этом австралийский индикатор достиг рекордного максимума благодаря данным о росте ВВП страны за первый квартал.

Японский индекс Nikkei 225 к 07:55 МСК поднялся на 0,36%.

В число лидеров роста котировок входят акции фармацевтической Kyowa Kirin Co. Ltd. (+8%), железнодорожной West Japan Railway Co. (+7,4%) и сталелитейной Japan Steel Works Ltd. (+6%).

Лидером падения выступают акции производителя оптики Olympus Corp. (-2,7%). Бумаги производителя металлов Pacific Metals Co. Ltd. снижаются в цене на 2,4%, производителя кондиционеров Daikin Industries Ltd. - на 1,4%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:05 МСК снизился на 0,82%, тогда как гонконгский Hang Seng опустился на 0,5%.

Давление на настроения инвесторов оказывают новости о вспышке заболеваемости индийским штаммом коронавируса в китайской провинции Гуандун. В понедельник в провинции было зарегистрировано 23 случая заражения, во вторник - 11, пишет The Guardian. Большинство случаев фиксируется в Гуанчжоу.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже дорожают акции автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. (+6,7%) и производителя свинины WH Group Ltd. (+4,2%). Котировки бумаг нефтяных PetroChina Co. (SPB: PTR) Ltd. и CNOOC Ltd. повышаются на 2,8% и 0,9% соответственно.

В лидерах падения оказались акции производителя электроинструментов Techtronic Industries Co. Ltd. (-2,8%) и девелопера Wharf Real Estate Investment Co. Ltd. (-2,5%). Рыночная стоимость интернет-ритейлера Alibaba Group Holding Ltd. (SPB: BABA) уменьшается на 1,7%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:05 МСК повысился на 0,01%.

Потребительские цены в Южной Корее в мае выросли на 2,6% в годовом выражении после подъема на 2,3% в апреле, свидетельствуют официальные данные. Показатель совпал с ожиданиями аналитиков, отмечает Trading Economics. Таким образом, инфляция в стране ускорилась до максимального уровня с августа 2017 года.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличилась на 0,3%, другого представителя отрасли SK Hynix Inc. - снизилась на 2%.

Цена бумаг автопроизводителя Hyundai Motor Co. поднимается на 0,2%, Kia Corp. - на 0,8%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:07 МСК прибавил 0,97%, обновив рекордный максимум, отмечает Trading Economics.

ВВП Австралии в январе-марте увеличился на 1,8% в поквартальном сравнении после повышения на пересмотренные 3,2% тремя месяцами ранее, сообщило Бюро статистики страны в среду. Рост экономики Австралии наблюдался третий квартал подряд благодаря бюджетным и денежно-кредитным стимулам. Аналитики в среднем прогнозировали меньший рост в первом квартале - на 1,5%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Акции нефтяных компаний в среду дорожают: Santos Ltd. (+6%), Origin Energy Ltd. (+4,6%), Woodside Petroleum Ltd. (+4,5%).

Котировки бумаг золотодобывающей Regis Resources Ltd. снижаются на 2,8%.

Цены на нефть продолжают расти после существенного подъема накануне благодаря оптимистичной оценке перспектив спроса странами ОПЕК+.

Министры ОПЕК+ по итогам прошедшего во вторник заседания решили пока ничего не менять в своих планах по наращиванию добычи, посчитав, что увеличение темпов вакцинации, несмотря на сохраняющиеся в некоторых регионах локдауны, дает надежду на быстрое восстановление спроса, а перспективы иранской нефти пока неясны.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в ходе встречи отметил признаки улучшения спроса на рынке. О "значительном улучшении ситуации" по сравнению с кризисом, который наблюдался год назад, заявил и вице-премьер РФ Александр Новак.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК в среду составляет $70,50 за баррель, что на $0,25 (0,36%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $0,93 (1,3%) - до $70,25 за баррель, максимума с мая 2019 года.

Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $67,91 за баррель, что на $0,19 (0,28%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $1,4 (2,1%) - до $67,72 за баррель, максимума с 22 октября 2018 года.

"Настрой участников нефтяного рынка остается позитивным благодаря восстановлению экономики, которое мы наблюдаем в США и Европе", - отмечает аналитик ING Group в Сингапуре Уоррен Паттерсон.

По мнению Паттерсона, спрос на "черное золото" уже до конца текущего года достигнет 98% от докризисного уровня.

В апреле министры ОПЕК+ приняли решение о постепенном восстановлении добычи: в мае страны-участники соглашения могут нарастить добычу на 350 тыс. баррелей в сутки (б/с), в июне - еще на столько же, в июле - на 441 тыс. б/с.

Саудовская Аравия также снимает свои добровольные ограничения: 250 тыс. б/с в мае, 350 тыс. б/с в июне и 400 тыс. б/с в июле.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на делегатов, министры ОПЕК+ во вторник не обсуждали уровень добычи после июля. Согласно сделке, заключенной год назад, после июля ОПЕК+ планирует сохранять уровень добычи неизменным до апреля 2022 года.