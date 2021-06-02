.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Brent подорожала до $70,5 за баррель
.
ГЛАВНОЕ
ОЭСР повысила прогноз роста ВВП России в 2021 году до 3,5%
ОЭСР повысила прогноз роста экономики России в 2021 году до 3,5% по сравнению с прежней оценкой в 2,7%. Организация также улучшила прогноз темпов роста мирового ВВП до 5,8%
 
Ситуация на нефтяном рынке сбалансирована - Новак
Баланс на мировом нефтяном рынке наблюдается уже несколько месяцев, в июне запасы выйдут на средний пятилетний уровень, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала "Россия 24", комментируя итоги министерской встречи ОПЕК+. "Мы...
 
По эффективности борьбы с COVID-19 Москва вошла в тройку мегаполисов
Компания EY подготовила исследование влияния на экономику практик борьбы с ковидом в девяти крупных мегаполисах мира. В нем учтена эффективность принятых городами мер с точки зрения не только эпидемиологических показателей, но и влияния на состояние...
 
Доля россиян с накоплениями заметно снизилась
Привычка откладывать деньги по состоянию на май 2021 года осталась только у 25% россиян - это в 1,6 раза меньше, чем было в феврале 2021 года, когда их доля составляла 40%. Об этом говорится в опросе страховой компании "Росгосстрах жизнь", который...
 
02 июня 2021 года 09:25

Brent подорожала до $70,5 за баррель

Американские фондовые индексы продемонстрировали слабые и разнонаправленные изменения во вторник. Фондовые индексы государств АТР преимущественно повышаются в ходе торгов в среду. Цены на нефть продолжают расти в среду.

Американские фондовые индексы продемонстрировали слабые и разнонаправленные изменения во вторник после праздничных выходных в США по случаю Дня памяти.

По итогам минувшей недели индекс S&P 500 поднялся на 1,2%, Dow Jones - на 0,9%, Nasdaq - на 2,1%, отмечает MarketWatch.

За май S&P 500 прибавил 0,6%, Dow Jones - 1,9%, в то время как Nasdaq снизился на 1,5%. Индекс компаний малой капитализации Russell 2000 в прошлом месяце вырос на 0,1%, показав подъем по итогам восьмого месяца подряд. Как отмечает MarketWatch, это наиболее продолжительный период его роста с 1995 года.

В целом сдержанные движения рынка акций по итогам мая говорят о том, что инвесторы пришли к мнению, что высокая инфляция будет временной и Федеральная резервная система (ФРС) не будет торопиться со сворачиванием стимулирующих мер.

"Несмотря на все инфляционные опасения, инвесторы все еще готовы поддерживать рисковые активы", - сказал главный рыночный аналитик AvaTrade Наим Аслам.

В то же время он отмечает, что трейдеры ждут "нового существенного катализатора, который может задать тон рынку".

Тем временем заболеваемость коронавирусом в США продолжает снижаться благодаря вакцинации. Более 62% взрослого населения страны получили по меньшей мере одну дозу вакцины, свидетельствуют данные Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC). В субботу в стране было зафиксировано 12,6 тыс. новых случаев заражения - минимум с марта 2020 года.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в мае увеличился до 61,2 пункта с 60,7 пункта в предшествующий месяц, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Аналитики в среднем ожидали роста индекса до 60,9 пункта, сообщает Trading Economics.

Помимо этого, на текущей неделе будут опубликованы данные по безработице в США в прошлом месяце. Статданные по рынку труда США, вероятно, будут иметь решающее значение для ФРС, разрабатывающей план сворачивания стимулирующих мер, которые поддерживали экономику и рынки в течение более года, пишет The Wall Street Journal.

Спрос на рабочую силу в США больше, чем кажется, несмотря на слабые данные о числе рабочих мест, заявил в интервью газете Financial Times председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард. Такая ситуация, по его словам, может ускорить сроки сворачивания стимулирующих мер Федрезерва.

Акции американской сети кинотеатров AMC Entertainment Holdings Inc. во вторник подорожали на 22,1% после того, как компания сообщила о привлечении $230,5 млн за счет продажи новых акций.

Бумаги Cloudera Inc. подскочили на 23,8%. Фонды прямых инвестиций KKR & Co. и Clayton Dubilier & Rice (CD&R) покупают разработчика "облачных" платформ для бизнеса за $4,7 млрд.

Стоимость акций китайского производителя электромобилей NIO Inc. выросла на 10% на торгах в Нью-Йорке. Компания в мае увеличила поставки на 95% в годовом выражении. Аналитики Citi повысили рекомендации для акций компании до "покупать" с "нейтрально".

Рыночная стоимость Boeing Co. (SPB: BA) увеличилась на 3,2% после того, как Cowen повысил прогноз по акциям компании до "выше рынка" с "наравне с рынком".

Акции авиакомпаний во вторник подорожали благодаря данным администрации транспортной безопасности США (Transportation Security Administration, TSA), согласно которым в праздничные выходные поток пассажиров в аэропортах США ежедневно составлял в среднем 1,78 млн человек в день. Это в шесть раз больше, чем в прошлом году, однако на 22% ниже, чем в 2019 году. Стоимость бумаг American Airlines Group (SPB: AAL) Inc. выросла на 1,8%, United Airlines Holdings (SPB: UAL) Inc. - на 2,3%.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 45,86 пункта (0,4613%) и составил 34575,31 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 2,07 пункта (0,05%) - до 4202,04 пункта.

Nasdaq Composite потерял 12,26 пункта (0,09%) и составил 13736,48 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно повышаются в ходе торгов в среду, при этом австралийский индикатор достиг рекордного максимума благодаря данным о росте ВВП страны за первый квартал.

Японский индекс Nikkei 225 к 07:55 МСК поднялся на 0,36%.

В число лидеров роста котировок входят акции фармацевтической Kyowa Kirin Co. Ltd. (+8%), железнодорожной West Japan Railway Co. (+7,4%) и сталелитейной Japan Steel Works Ltd. (+6%).

Лидером падения выступают акции производителя оптики Olympus Corp. (-2,7%). Бумаги производителя металлов Pacific Metals Co. Ltd. снижаются в цене на 2,4%, производителя кондиционеров Daikin Industries Ltd. - на 1,4%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:05 МСК снизился на 0,82%, тогда как гонконгский Hang Seng опустился на 0,5%.

Давление на настроения инвесторов оказывают новости о вспышке заболеваемости индийским штаммом коронавируса в китайской провинции Гуандун. В понедельник в провинции было зарегистрировано 23 случая заражения, во вторник - 11, пишет The Guardian. Большинство случаев фиксируется в Гуанчжоу.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже дорожают акции автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. (+6,7%) и производителя свинины WH Group Ltd. (+4,2%). Котировки бумаг нефтяных PetroChina Co. (SPB: PTR) Ltd. и CNOOC Ltd. повышаются на 2,8% и 0,9% соответственно.

В лидерах падения оказались акции производителя электроинструментов Techtronic Industries Co. Ltd. (-2,8%) и девелопера Wharf Real Estate Investment Co. Ltd. (-2,5%). Рыночная стоимость интернет-ритейлера Alibaba Group Holding Ltd. (SPB: BABA) уменьшается на 1,7%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:05 МСК повысился на 0,01%.

Потребительские цены в Южной Корее в мае выросли на 2,6% в годовом выражении после подъема на 2,3% в апреле, свидетельствуют официальные данные. Показатель совпал с ожиданиями аналитиков, отмечает Trading Economics. Таким образом, инфляция в стране ускорилась до максимального уровня с августа 2017 года.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличилась на 0,3%, другого представителя отрасли SK Hynix Inc. - снизилась на 2%.

Цена бумаг автопроизводителя Hyundai Motor Co. поднимается на 0,2%, Kia Corp. - на 0,8%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:07 МСК прибавил 0,97%, обновив рекордный максимум, отмечает Trading Economics.

ВВП Австралии в январе-марте увеличился на 1,8% в поквартальном сравнении после повышения на пересмотренные 3,2% тремя месяцами ранее, сообщило Бюро статистики страны в среду. Рост экономики Австралии наблюдался третий квартал подряд благодаря бюджетным и денежно-кредитным стимулам. Аналитики в среднем прогнозировали меньший рост в первом квартале - на 1,5%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Акции нефтяных компаний в среду дорожают: Santos Ltd. (+6%), Origin Energy Ltd. (+4,6%), Woodside Petroleum Ltd. (+4,5%).

Котировки бумаг золотодобывающей Regis Resources Ltd. снижаются на 2,8%.

Цены на нефть продолжают расти после существенного подъема накануне благодаря оптимистичной оценке перспектив спроса странами ОПЕК+.

Министры ОПЕК+ по итогам прошедшего во вторник заседания решили пока ничего не менять в своих планах по наращиванию добычи, посчитав, что увеличение темпов вакцинации, несмотря на сохраняющиеся в некоторых регионах локдауны, дает надежду на быстрое восстановление спроса, а перспективы иранской нефти пока неясны.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в ходе встречи отметил признаки улучшения спроса на рынке. О "значительном улучшении ситуации" по сравнению с кризисом, который наблюдался год назад, заявил и вице-премьер РФ Александр Новак.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК в среду составляет $70,50 за баррель, что на $0,25 (0,36%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $0,93 (1,3%) - до $70,25 за баррель, максимума с мая 2019 года.

Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $67,91 за баррель, что на $0,19 (0,28%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $1,4 (2,1%) - до $67,72 за баррель, максимума с 22 октября 2018 года.

"Настрой участников нефтяного рынка остается позитивным благодаря восстановлению экономики, которое мы наблюдаем в США и Европе", - отмечает аналитик ING Group в Сингапуре Уоррен Паттерсон.

По мнению Паттерсона, спрос на "черное золото" уже до конца текущего года достигнет 98% от докризисного уровня.

В апреле министры ОПЕК+ приняли решение о постепенном восстановлении добычи: в мае страны-участники соглашения могут нарастить добычу на 350 тыс. баррелей в сутки (б/с), в июне - еще на столько же, в июле - на 441 тыс. б/с.

Саудовская Аравия также снимает свои добровольные ограничения: 250 тыс. б/с в мае, 350 тыс. б/с в июне и 400 тыс. б/с в июле.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на делегатов, министры ОПЕК+ во вторник не обсуждали уровень добычи после июля. Согласно сделке, заключенной год назад, после июля ОПЕК+ планирует сохранять уровень добычи неизменным до апреля 2022 года.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
02 июня 2021 года 16:31
Котировкам золота необходима консолидация - Saxo Bank
Котировкам золота необходима консолидация, считают эксперты Saxo Bank. Цена золота торгеются около $1900 за тройскую унцию, констатируют аналитики. Перекупленность и общий оптимизм насчет восстановления экономики перевешиваются инфляционными страхами, особенно в связи с нефтью, отмечают эксперты...    читать дальше
.
02 июня 2021 года 16:07
Выход рубля из консолидации может оказаться сильным - BCS Express
Выход рубля из консолидации при появлении значимых драйверов может оказаться сильным, полагает эксперт BCS Express Дмитрий Бабин. "Рубль окончательно утвердил консолидационный характер динамики, продолжая совершать резкие разнонаправленные движения в недельном диапазоне. Выход из консолидации...    читать дальше
.
02 июня 2021 года 15:42
Подъем цены акций Северстали выше 1775 руб. в краткосрочной перспективе маловероятен - "Велес Капитал"
Подъем котировок акций "Северстали" выше уровня в 1775 рублей в краткосрочной перспективе маловероятен, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова". "Котировки акций "Северстали" в среду сохраняют слабость, обеспеченную как общей неопределенностью в секторе после...    читать дальше
.
02 июня 2021 года 15:21
BCS Express позитивно оценивает долгосрочные перспективы котировок акций Интер РАО
Аналитики BCS Express позитивно оценивают долгосрочные перспективы котировок акций "Интер РАО", сообщается в комментарии инвесткомпании "Из ближайших отсечек можно выделить закрытие дивидендного реестра в "Интер РАО". 3 июня акции будут торговаться последний день с дивидендами. За счет роста...    читать дальше
.
02 июня 2021 года 15:00
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Walt Disney с целью $206
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Walt Disney Co. с целью $206 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15%, стоп-приказ: $169, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Ожидается самый масштабный релиз после...    читать дальше
.
02 июня 2021 года 14:37
"Финам" открыл торговую идею: покупать GDR Ленты с целью 272 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать GDR "Ленты" с целью 272 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,6%, стоп-приказ: 242 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. "Лента" - одна из крупнейших розничных сетей в...    читать дальше
.
02 июня 2021 года 14:09
Цена нефти к середине года продвинется значительно выше отметки $70/барр. - Julius Baer
Цена нефти к середине года продвинется значительно выше отметки $70 за баррель Brent, полагает главный экономист и руководитель исследовательской группы Next Generation банка Julius Baer Норберт Рюкер. "Уверенная динамика спроса и вероятные задержки в переговорах по ядерной сделке с Ираном...    читать дальше
.
02 июня 2021 года 13:43
"Финам" рекомендует покупать акции Lockheed Martin с целью $450,3
"Финам" рекомендует покупать акции Lockheed Martin с целевой ценой $450,3 за штуку конец 2021 года, что предполагает потенциал роста на 17,1% от текущего ценового уровня, отмечается в комментарии инвесткомпании. Аналитик "Финама" Наталия Пырьева отмечает, что из оборонного бюджета США на 2021г...    читать дальше
.
02 июня 2021 года 13:13
Финам" рекомендует покупать акции Русагро с целью 1159 руб
Финам" рекомендует покупать акции "Русагро" с целью 1159 руб. с целевой ценой 1159 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 23,34% в перспективе 12 месяцев, говорится в комментарии инвесткомпании. "Одной из самых насущных проблем практически для всех стран мира сегодня является рост цен на...    читать дальше
.
02 июня 2021 года 12:50
Индекс S&P 500 проведет торги в среду, скорее всего, в диапазоне 4180-4230п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет торги в среду, скорее всего, в диапазоне 4180-4230 пунктов, отмечается в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P 500 по-прежнему находится в долгосрочном восходящем тренде. Накануне был протестирован уровень исторического максимума в 4238 пунктов. Резкий отскок от этой...    читать дальше
.
02 июня 2021 года 12:28
Sber CIB рекомендует обратить внимание на акции Goldman Sachs, Western Digital и CF Industries
Аналитики Sber CIB рекомендуют инвесторам обратить внимание на акции Goldman Sachs Group, Western Digital и CF Industries Holdings, которые стали доступны для торгов на Московской бирже с 1 июня 2021 года, говорится в комментарии инвестбанка. Goldman Sachs: с начала года S&P 500 вырос на 12%,...    читать дальше
.
02 июня 2021 года 12:10
Курс рубля останется в диапазоне 73-73,5 руб./$1, скорее всего, до середины июня - Банк "Открытие"
Курс рубля останется в диапазоне 73-73,5 руб./$1, скорее всего, до встречи президентов России и США 16 июня, полагает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич. "Индекс валют развивающихся стран MSCI продолжает движение рамках повышательного...    читать дальше
.
02 июня 2021 года 11:51
Индекс Мосбиржи может подняться к 3790-3800п в ближайшее время - BCS Express
Индекс Мосбиржи может подняться к уровням 3790-3800 пунктов в ближайшей перспективе при стабильном фоне, сообщается в комментарии BCS Express. Рост российского рынка акций продолжается, индекс Мосбиржи переписывает исторические максимумы благодаря положительному внешнему фону, констатирует эксперт...    читать дальше
.
02 июня 2021 года 11:34
Рынок акций РФ утром продолжил рост вслед за нефтью, индекс Мосбиржи вновь протестировал 3780п
Москва. 2 июня. Рынок акций РФ утром в среду продолжил подъем на фоне подросшей нефти на решениях стран ОПЕК+ не менять планы добычи в июле и повышении оценки спроса на сырье; индекс Мосбиржи вновь протестировал отметку 3780 пунктов - район исторического максимума, достигнутого накануне.    читать дальше
.
02 июня 2021 года 11:31
ПСБ рекомендует покупать акции ММК
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), сообщается в обзоре. "Акционеры "ММК" одобрили выплату дивидендов в размере 0,945 рубля на акцию за 4К20 и 1,795 рубля на акцию - за 1К21, сообщила компания. Последний день торгов с...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.