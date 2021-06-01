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01 июня 2021 года 19:38

Рынок акций РФ начал лето с обновления максимума индекса Мосбиржи на фоне раллировавшей нефти благодаря новостям ОПЕК+

Москва. 1 июня. Рынок акций РФ на первых июньских торгах вырос вслед за раллировавшей нефтью (Brent поднималась выше $71 за баррель - 2-летнего максимума) в свете новостей от ОПЕК+ и на фоне подъема фондовой Европы на ожиданиях восстановления спроса в условиях постепенного снятия карантинных ограничений; индекс МосБиржи обновил максимум, после чего несколько сдал назад на фоне вечернего ослабления внешнего оптимизма.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3764,59 пункта (+1,2%, максимум дня и новый пик - 3784,59 пункта), индекс РТС - 1614,21 пункта (+1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,3%.

Доллар подрос до 73,47 рубля (+0,04 рубля).

Подорожали акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+3,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,5%), "НОВАТЭКа" (+2,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,6%), "Газпрома" (+1,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,2%), "Московской Биржи" (+0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5% и +0,4% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,1%).

Подешевели расписки Ozon (MOEX: OZON) (-0,7%), акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,6%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-0,5%), бумаги "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, нефть выросла на решении ОПЕК+ сохранить обозначенные ранее условия сделки по нефтедобыче, после чего скорректировалась. В июне общий объем сокращения с учетом добровольного вклада Саудовской Аравии составит 6,6 млн б/с, а в июле - 5,76 млн б/с. Следующая встреча стран альянса назначена на 1 июля.

Индексы МосБиржи и РТС продолжили рост и подошли вплотную к зонам краткосрочной перекупленности, но все еще могут совершить скачок к ближайшим сопротивлениям, расположенным в районе 3800 и 1650 пунктов. На мировых фондовых биржах к вечеру оптимизм несколько ослаб. Сильные данные по производственному сектору со всех частей света, с одной стороны, заверяют инвесторов в восстановлении экономической активности, но с другой - заставляют задуматься о перспективе сворачивания стимулирующих мер. В среду в центре внимания рынков могут оказаться данные по производственной инфляции еврозоны и нефтяным запасам в США, а также выступления представителей ЕЦБ и ФРС. Ориентир по индексу МосБиржи на среду - 3710-3810 пунктов, полагает Кожухова.

По словам исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК "Универ-Капитал" Артема Тузова, по итогам встречи ОПЕК+ подтверждены планы по добыче нефти на июль. Прогнозируется уменьшение запасов нефти в развитых странах и повышение спроса на нефть в связи с оживлением мировой экономики.

При этом на встрече ОПЕК+ не обсуждали возвращение Ирана на нефтяной рынок. Ранее министр нефти Ирана заявлял, что страна готова увеличить добычу нефти втрое, но есть силы, которые этого не хотят. Очевидно, что страны ОПЕК+ не заинтересованы в высокой волатильности нефтяных цен и не готовы поддерживать Иран в попытках агрессивного наращивания добычи. Уровень цен на нефть марки Brent в $70 за баррель считается минимальным для выхода американских сланцевых компаний в "плюс" по рентабельности, поэтому стоит ожидать, что цены на нефть будут пытаться удерживать на этом уровне, повышая добычу только при росте спроса, полагает эксперт.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, отечественный рынок акций на первых июньских торгах активно повышался, осваивая новые рекордные значения. Внешний фон также характеризовался повышенным оптимизмом на фоне сильных данных по деловой активности в Китае и еврозоне. Нефть Brent поднималась выше $71 за баррель и обновила максимум текущего года, после чего откатилась обратно к $70 за баррель.

"Московский кредитный банк" (+1,4%) увеличил чистую прибыль по МСФО в I квартале на 60,6% (до 8,3 млрд рублей). "Газпром" (MOEX: GAZP) увеличил добычу газа в январе-мае на 16,2% (до 221,9 млрд кубометров). По данным самой компании поставки на внутренний рынок выросли на 16,2%, а в страны дальнего зарубежья - на 27,2% (до 84,2 млрд кубометров). "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) сообщил о выводе четвертой очереди "Ямал-СПГ" на полную мощность. По первоначальным планам запуск должен был состояться еще в конце 2019 года, но по разным причинам откладывался.

Сильная статистика по производственной активности КНР и еврозоны стала дополнительным фактором роста котировок нефти. В утренние часы рынок строил свой оптимизм на улучшении статистики по новым случаям COVID-19 в Индии, а также ожиданиях более сильного дефицита нефти по оценкам ОПЕК+. В альянсе ожидают расширения среднего дефицита нефти в текущем году до 1,4 млн б/с с апрельской оценки 1,2 млн б/с. Уже в июле ОПЕК+ ожидает падения глобальных коммерческих запасов ниже средних показателей за 2015-2019 годы.

Тем временем, на биржах США после выходных картина рынка не выглядит позитивной. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам выросла почти на 5 базисных пунктов, до 1,63%. Тем не менее, можно говорить о повышенном интересе инвесторов к цикличным акциям, которые выигрывают от восстановления экономики после выхода из ограничений пандемии, считает Кочетков.

Как отмечает руководитель отдела управления акциями компании "Сбер Управление активами" Евгений Линчик, глобальные рынки сохраняют волатильность на фоне противоречивых тенденций, связанных с инфляцией в США. Основные риски снижения монетарного стимулирования остаются, и основными данными будут цифры по американской инфляции за май.

Российский рынок акций на фоне высоких дивидендных выплат стабилен, и постепенный рост цен на нефть только его поддерживает. На фоне умеренно позитивного внешнего фона и роста нефтяных котировок индекс МосБиржи переписал исторический максимум.

Постепенное снижение количества зараженных COVID-19 в Индии говорит о восстановлении почти всех крупных мировых экономик. Благоприятные данные по экономике США и других крупных потребителей нефти позволяют рассчитывать на дальнейшее восстановление потребительской и деловой активности, а также роста спроса на топливо, отмечает Линчик.

Во вторник в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,3%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,1%), выросла Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX растут на 0,7-1%), но сократился оптимизм в США (индекс S&P 500 прибавляет 0,1% после роста на 0,6% на старте торгов).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе Китая, рассчитываемый Caixin Media и Markit, в мае неожиданно вырос до максимума за последние пять месяцев. Индикатор поднялся до 52 пунктов - самого высокого значения с декабря 2020 года - по сравнению с 51,9 пункта месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали его сохранения на апрельском уровне, свидетельствуют данные Trading Economics.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в мае увеличился до 61,2 пункта с 60,7 пункта в предшествующий месяц, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Аналитики в среднем ожидали роста индекса до 60,9 пункта, сообщает Trading Economics.

На нефтяном рынке цены вечером во вторник скорректировались вниз почти на $1 от максимумов после новостей от ОПЕК+; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,75 выше уровня суточной давности. Стоимость августовских фьючерсов на Brent составила $70,05 за баррель (+1,1%), июльская цена WTI - $67,56 за баррель (+1,9%).

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендует сохранить план добычи нефти на июль, сообщил "Интерфаксу" источник в делегации.

В апреле министры ОПЕК+ приняли решение о постепенном восстановлении добычи сырья: в мае страны ОПЕК+ могут нарастить добычу на 350 тыс. б/с., в июне - еще на столько же, в июле - на 441 тыс. б/с. Саудовская Аравия также снимает свои добровольные ограничения: 250 тыс. б/с в мае, 350 тыс. б/с в июне и 400 тыс. б/с в июле.

Технический комитет ОПЕК+, заседание которого состоялось накануне, пришел к выводу, что профицита на рынке нефти ждать не стоит даже в случае снижения прогноза спроса на текущий год.

Согласно оценкам техкомитета, уже к концу июля 2021 года запасы "черного золота" в развитых странах опустятся ниже среднего уровня за период с 2015 по 2019 год. В сентябре-декабре темпы сокращения могут составить более 2 млн баррелей в сутки (б/с), прогнозирует техкомитет.

Быстрое снижение запасов потребует наращивания добычи странами ОПЕК+ во втором полугодии текущего года, считают многие эксперты.

Прогнозные показатели продолжают указывать на позитивный тренд для экономического роста и роста спроса на нефть, особенно во втором полугодии, приводит пресс-служба ОПЕК слова ее генерального секретаря Мохаммеда Баркиндо в ходе заседания министерского мониторингового комитета (JMMC).

Министры ОПЕК+ на заседании во вторник не обсуждали возвращение нефти Ирана на рынок, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман. Министр сказал, что пока нет ясности относительно возвращения иранской нефти на рынок, отметив, что текущая ситуация на рынке позволяет странам ОПЕК+ проводить действия, запланированные на июль.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "ИК Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (+11,4%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (+3,6%), ГДР "Ленты" (MOEX: LNTA) (+3,2%), бумаги ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+2,7%), "Красноярскэнергосбыта" (MOEX: KRSB) (+2,6% и +3,7% "префы"), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+2,2%), ГДР MDMG (MOEX: MDMG) (+2%).

Подешевели бумаги банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (-4,3%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (-2,7%), ГДР "Окей" (MOEX: OKEY) (-2,3%), акции ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 93,62 млрд рублей (из них 12,34 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 11,14 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 8,15 млрд рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
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