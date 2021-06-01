01 июня 2021 года 19:00
Цены евробондов РФ во вторник не продемонстрировали яркой динамики на фоне неоднозначных внешних сигналов
Москва. 1 июня. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник не продемонстрировали ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков капитала. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также практически не изменились в цене, что в итоге привело сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов приблизительно на уровнях предыдущего торгового дня.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла всего на 1 базисный пункт по отношению к закрытию 31 мая и составила 115,35% от номинала, что соответствует доходности 1,75% годовых (снижение на 1 базисный пункт к предыдущему торговому дню).
Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась на 1 базисный пункт относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 100,89% от номинала, что соответствует доходности 0,025% годовых (рост на 1 пункт к предыдущему дню). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился за день на 2 пункта и составил 172,5 базисного пункта.
Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к понедельнику на 20 базисных пунктов - до 131,98% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт, до 3,745% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 17 базисных пунктов - до 127,01% от номинала (доходность снизилась также на 1 пункт и составила 3,745% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 1 базисный пункт - до 113,54% от номинала, что соответствует доходности 1,89% годовых (без изменений к предыдущему дню), а евробонды с погашением в 2023 году практически не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила, до 108,865% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта, до 0,945% годовых).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 8 базисных пунктов, подорожав до 124,46% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта - до 3,77% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал на 11 базисных пунктов, до 111,505% от номинала (доходность снизилась на 2 базисных пункта, до 2,21% годовых).
"Рынок российских еврооблигаций сегодня был достаточно спокойным. После выходного понедельника в США и Великобритании активность инвесторов в целом осталась не очень высокой. При этом наблюдается небольшой рост процентных ставок в базовых валютах - долларах и евро, что является следствием плавного снижения цен "длинных" выпусков US Treasuries и облигаций европейских стран. Но это, тем не менее, не приводит к повышению доходностей облигаций развивающихся стран. Таким образом, внешний фон можно охарактеризовать как смешанный, что в итоге и не дает сформироваться ярко выраженной тенденции в секторе отечественных евробондов. В корпоративном секторе выделяются облигации "Газпрома" (MOEX: GAZP), которые в последнее время чувствует себя лучше рынка благодаря опубликованной две недели назад хорошей финансовой отчетности за I квартал этого года", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.
Опубликовано: /Финмаркет/
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