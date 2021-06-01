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01 июня 2021 года 18:15
Сформированы достаточно устойчивые условия для стабилизации курса рубля - BCS Express
Сформированы достаточно устойчивые условия для стабилизации курса рубля, спокойствие которого обусловлено достижением сбалансированного курса, отражающего стабилизацию текущих внутренних и внешних финансово-экономических условий, а также снижение рисков более жестких антироссийских санкций, отмечается в аналитическом материале эксперта BCS Express Дмитрия Бабина. По его мнению, с учетом накопленной инфляции и повышенных бюджетных трат, вызванных пандемией, рубль в лучшем случае справедливо оценен к нефти или имеет небольшую переоценку. Поэтому без появления факторов, которые способны значительно повлиять на долгосрочные перспективы сырьевого рынка, вряд ли даже существенные колебания нефтяных цен смогут надолго и значительно изменить курс рубля. "Геополитический негатив, который в предыдущие месяцы препятствовал укреплению рубля, сошел на нет, - уверен Бабин. - Благодаря назначенной на середину июня встречи президентов России и США появилась надежда на улучшение двухсторонних отношений. Конечно, мало кто ожидает по итогам саммита существенного и быстрого прогресса в этом направлении. Однако сам факт его организации свидетельствует о желании сторон двигаться по пути выправления геополитической траектории двух стран в сторону большей прагматичности и меньшей конфронтации. На этом фоне геополитические риски значительно снизились, по крайней мере, до встречи Путина и Байдена". Давление на ОФЗ, по мнению эксперта, оказывают ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ из-за усиления инфляционной тенденции. На прошлой неделе годовая инфляция обновила пятилетний максимум, превысив мартовский пик в 5,8%. На этом фоне неизбежно повышения ключевой ставки по итогам ближайшего заседания Банка России 12 июня. Вопрос лишь в шаге: 0,25 или 0,5 процентного пункта, полагает Бабин. "Доходности облигаций обычно движутся в сторону ожидаемых ставок в экономике, - подчеркивает аналитик инвесткомпании. - Поэтому сейчас ОФЗ в глазах инвесторов остаются малопривлекательным активом, так как не ожидается их существенного роста. С другой стороны, более жесткие денежно-кредитные условия являются одним из ключевых факторов укрепления любой валюты. Если по итогам саммита Россия-США не появится четких признаков сближения сторон хотя бы по одному из ключевых вопросов двухсторонней повестки, это способно вызвать определенное разочарование инвесторов. Однако вряд ли рубль уйдет существенно ниже текущих уровней, хотя в моменте может испытать умеренное снижение по факту свершения ожидавшегося события. К тому же многие инвесторы ставили на более ощутимое укрепление рубля, и не дождавшись этого, могут восстановить или нарастить позиции в валюте". На взгляд эксперта BCS Express, в целом спокойствие рубля обусловлено достижением сбалансированного курса, отражающего стабилизацию текущих внутренних и внешних финансово-экономических условий, а также снижение рисков более жестких антироссийских санкций. "Естественно, что геополитические тренды продолжат играть значимую роль в динамике российской валюты. Но сейчас и они демонстрируют стабилизацию и приобретают позитивный вектор, что способно защитить рубль даже от сильных кратковременных просадок мировых рынков, если они не перерастут в более серьезный тенденцию. Таким образом, сформировались достаточно устойчивые условия для стабилизации курса рубля, что мы и наблюдаем в последние недели. И подобное поведение в принципе является нормой, так как стабильность валюты, низкая волатильность ее курса и предсказуемость динамики - одно из главных свойств денег, обеспечивающее их основную функцию - выступать средством платежа", - отмечает Бабин. Ключевым фактором для мировых рынков останется динамика инфляции и реакция на нее монетарных властей. Если темпы роста потребительских цен в крупнейших экономиках продолжат увеличиваться, это приведет к ужесточению риторики центробанков, что негативно скажется на рисковых активах, полагает эксперт. На этом фоне рубль может возобновить снижение, особенно, если угроза схлопывания пузырей активов станет явной. "Вопреки исторической закономерности, май не стал для российской валюты негативным месяцем, к доллару рубль прибавил около 0,2%. Июнь статистически является самым спокойным месяцем на российском валютном рынке с околонулевыми итоговыми изменениями пары USD/RUB. Судя по текущей динамике, эта историческая закономерность имеет все шансы реализоваться. Вполне возможно, что на фоне ожидания саммита Россия-США доллар все-таки попытается проверить на прочность уровень 72,5 руб./$1. Сверху границей торгового диапазона может выступить отметка 74 руб./$1", - заключает стратег BCS Express. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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