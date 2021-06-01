"КИТ Финанс Брокер" рекомендует держать акции "ФСК ЕЭС" с целью 0,2422 руб. за штуку, говорится в обзоре инвесткомпании.

"Выручка "ФСК ЕЭС" в 1К21 выросла на 5,6% по сравнению с IК20 по МСФО - до 62 млрд руб. на фоне увеличения отпуска электроэнергии. При этом чистая прибыль остались почти без изменений и составила 19,5 млрд руб. на фоне роста операционных расходов группы. Вместе с отчётностью совет директоров ФСК рекомендовал дивиденды за 2020г в размере 0,0161 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность ФСК составляет почти 7,3%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена 5 июля 2021г. Результаты вышли нейтральные, дивиденды стабильные, сохраняем рекомендацию "держать" для акций "ФСК ЕЭС" и цель 0,2422 руб.", - пишут эксперты "КИТ Финанс Брокер".

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