"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции ВТБ в ожидании высоких дивидендов по итогам 2021г. Ближайшая цель по акциям ВТБ - 0,0544 руб., говорится в обзоре инвесткомпании.

"Чистая прибыль банка выросла почти в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 114,6 млрд руб. на фоне повышенных доходов банка. В частности, процентные доходы ВТБ выросли на 21%, комиссионные - на 35,2%. Кроме этого, на результаты банка повлияли более низкие резервы по сравнению прошлым годом", - отмечают эксперты.

Также аналитики напоминают, что на прошлой неделе менеджмент ВТБ сообщил о возможном пересмотре изменения размера выплат дивидендов по привилегированным акциям. Изменение структуры может положительно сказаться на выплате дивидендов по обыкновенным акциям.

"Также один из топ-менеджеров ВТБ сказал, что уже за 2020г объём дивидендов по привилегированным акциям может быть пересмотрен в сторону уменьшения. На фоне этого акции ВТБ вышли из зоны консолидации, мы рекомендуем покупать акции в ожидании высоких дивидендов по итогам 2021г. Ближайшая цель по акциям ВТБ - 0,0544 руб.", - указывают аналитики "КИТ Финанс Брокер".

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