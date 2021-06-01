Рубль днем слабо меняется от плюса к минусу в парах с долларом и евро в ожидании внешнеполитических новостей

Москва. 1 июня. Доллар и евро слегка повышаются на "Московской бирже" во вторник днем, ранее валюты несколько раз переходили от небольшого минуса к плюсу; несмотря на уверенно дорожающую нефть, рубль немного дешевеет к бивалютной корзине в ожидании новостей внешнеполитического характера, в первую очередь, связанных с предстоящей встречей президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена.

Курс доллара США составил 73,55 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 12 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,88 руб./EUR1, подорожав на 9 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 10,7 копейки - до 80,89 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 2 июня на 5,54 копейки, до 73,2411 руб./$1, и увеличил курс евро на 21,8 копейки, до 89,5958 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует лишь небольшие колебания в парах с долларом и евро на дневных торгах, несмотря на активно дорожающую нефть (WTI торгуется около максимального уровня с октября 2018 года, а Brent - вблизи трехмесячного максимума). Участники рынка максимально сократили торговую активность в ожидании российско-американского саммита на высшем уровне, который состоится 16 июня в Женеве.

С учетом важности предстоящих переговоров для развития отношения двух государств игроки преимущественно реагируют лишь на информацию, которая касается предстоящей встречи, оставляя без внимания остальные новостные поводы.

Российская сторона не собирается "стерилизовать повестку" российско-американских отношений в преддверии встречи президентов двух стран, но считает важным, чтобы переговоры Путина и Байдена состоялись, заявил пресс-секретарь руководителя РФ Дмитрий Песков. "Никто не собирается стерилизовать повестку дня перед саммитом", - сказал он журналистам.

Он также заявил, что в настоящее время проводится глубокий анализ всего спектра внешней политики и различных событий, чтобы не допустить как недооценки, так и переоценки партнера.

Так он ответил на вопрос журналистов, есть ли риск недооценки партнера по переговорам Путина с Байденом в Женеве 16 июня, как это, по оценке некоторых экспертов, произошло в 1961 году во время переговоров Никиты Хрущева с Джоном Кеннеди на встрече в Вене, после которой случился Карибский кризис.

"Позитив на российском рынке несколько снизился еще в понедельник после заявлений замглавы МИД РФ о том, что Владимир Путин на встрече с Джо Байденом планирует "дать сигналы, которые могут быть неприятны американской стороне". Тем не менее, пока ожидания от встречи двух президентов остаются преимущественно позитивными. При этом вчера генеральный секретарь НАТО заявил о том, что альянс стремится к улучшению отношений с Россией, что дополнительно снизило и так низкое геополитическое напряжение. Растущие сегодня цены на нефть также способны поддержать российские активы. Курс пары "доллар-рубль" может задержаться на текущих уровнях, более сильное движение, вероятно, начнется в четверг, когда ожидается публикация индикаторов по состоянию рынка труда в США", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Рубль накануне находился под давлением из-за ухудшения внешнеполитического фона после того, как замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о несовпадении позиций РФ и США перед переговорами глав государств. Он также сообщил, что Москва может озвучить ряд некомфортных для Вашингтона сигналов. В МИД РФ также допускают, что санкционная спираль продолжится и может возникнуть угроза отключения от SWIFT. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров даже разобрал особенности американской демократии, указав на произвол в отношении участников беспорядков 6 января в Вашингтоне. Тем самым, глава МИД РФ попытался заранее ответить на американские планы поднять вопрос прав человека во время встречи президентов двух стран", - говорит ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Цены на нефть эталонных марок уверенно растут во вторник в ожидании встречи министров государств ОПЕК+. В настоящее время проходит встреча мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), а позднее во вторник состоится заседание министров стран ОПЕК+ в режиме видеоконференцсвязи.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК поднялась на 2,26% - до $70,89 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на 2,99% - до $68,3 за баррель.

Технический комитет ОПЕК+, заседание которого состоялось накануне, пришел к выводу, что профицита на рынке нефти ждать не стоит даже в случае снижения прогноза спроса на текущий год. Согласно оценкам техкомитета, уже к концу июля 2021 года запасы "черного золота" в развитых странах опустятся ниже среднего уровня за период с 2015 по 2019 год. В сентябре-декабре темпы сокращения могут составить более 2 млн баррелей в сутки, прогнозирует техкомитет.

Трейдеры также продолжают следить за ходом переговоров по иранской ядерной сделке. Тегеран заявил, что надеется на полное восстановление договоренностей до истечения срока полномочий действующего правительства в августе, пишет Bloomberg.

Банк России во вторник, 1 июня, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 308,4 млрд рублей (при лимите 2,5 трлн и спросе 2 трлн 308,4 млрд рублей) в среднем по ставке 4,97% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 25 мая, банки разместили 1 трлн 103,9 млрд рублей (при лимите 1,55 трлн и спросе 1 трлн 103,9 млрд рублей) в среднем по ставке 4,96% годовых.

Кроме того, ЦБ РФ 1 июня провел доразмещения 44-го и 45-го выпусков купонных облигаций Банка России (КОБР). 44-й выпуск был размещен в объеме 5 млрд 517,7 млн рублей, 45-й - в объеме 7 млрд 306,4 млн рублей. Средневзвешенная цена в обоих случаях составила 100% от номинала.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов в основном выросли во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate "овернайт", которая опустилась на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 5,07% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 1 б.п. - до 5,18% годовых. Ставка на срок 1 месяц прибавила 4 б.п. и составила 5,38% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 3 б.п. - до 5,78% годовых, ставка на срок 6 месяцев выросла на 11 б.п. - до 5,98% годовых.