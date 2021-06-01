Котировки золота должны показать самый большой рост с июля 2020г - Альфа-банк

Котировки золота должны показать самый большой рост с июля 2020г, считают эксперты Альфа-банка.

"Наш взгляд на сектор металлов и горной добычи по-прежнему оптимистичен. Цены на золото должны показать самый большой рост с июля прошлого года, так как инфляционные опасения по-прежнему остаются в центре внимания рынков. Они повысились до $1912 за унцию на прошлой неделе, достигнув самого высокого уровня с 8 января. Учитывая, что золото пробило отметку $1900, спрос на драгметаллы вне всякого сомнения переживает особенно благоприятный момент. Инвесторы увеличили длинные позиции до максимальных уровней за последние 20 недель", - пишут аналитики банка.

Они подтверждают свой оптимистичный взгляд на Polymetal и "Полюс".

"Мы также с оптимизмом смотрим на "АЛРОСА". Цены на алмазы могут демонстрировать рост позже в этом году, так как на рынке наблюдается дефицит предложения, запасы крупнейших производителей алмазов истощены, а спрос на ювелирные украшения из бриллиантов, особенно в премиальном сегменте, растет", - отмечают эксперты Альфа-банка.

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