.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "Финам" открыл торговую идею: покупать акции Baidu с целью $228
.
01 июня 2021 года 14:41
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Baidu с целью $228
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Baidu с целью $228 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-12 недель. Цена входа: $198, потенциальная доходность: 15%, стоп-приказ: $172, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Стоимость акций компании со своих пиков снизилась на 42% вместе со всем китайским рынком. Риски, как и в любой другой бумаге, действительно, присутствуют, но по динамике котировок мы видим, что они во многом уже учтены в цене. Для средне- и долгосрочного инвестиционного горизонта эта бумага отлично подходит, в том числе об этом говорят целевые ориентиры крупнейших иностранных инвестиционных домов: Morgan Stanley - $230, Mizuho Securities и Goldman Sachs - $350", - пишут аналитики "Финама". "С точки зрения технического анализа, бумага тестирует локальный уровень сопротивления после существенной коррекции, - указывают эксперты инвесткомпании. - Открывать позицию рекомендуем при пробитии 200-дневной экспоненциальной скользящей средней, то есть от $198 с целью $228. При покупке на 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $172, риск на портфель составит 1,3%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,15". Baidu Inc. - монополист в сфере поискового сервиса в Китае. Помимо поиска Baidu располагает огромным количеством сервисов таких, как мультимедиа, карты, доставка, стриминговые платформы и прочее. Baidu активно развивает онлайн-технологии, связанные с искусственным интеллектом, а в январе 2021 года создала совместное предприятие с Geely Automobile, одной из крупнейших китайских автомобилестроительных компаний, которое займется разработкой и производством интеллектуальных автомобилей нового поколения. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: КИТАЙ-BAIDU-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
.
01 июня 2021 года 19:38
Рынок акций РФ начал лето с обновления максимума индекса Мосбиржи на фоне раллировавшей нефти благодаря новостям ОПЕК+
Москва. 1 июня. Рынок акций РФ на первых июньских торгах вырос вслед за раллировавшей нефтью (Brent поднималась выше $71 за баррель - 2-летнего максимума) в свете новостей от ОПЕК+ и на фоне подъема фондовой Европы на ожиданиях восстановления спроса в условиях постепенного снятия карантинных ограничений; индекс МосБиржи обновил максимум, после чего несколько сдал назад на фоне вечернего ослабления внешнего оптимизма. читать дальше
.01 июня 2021 года 19:30
Москва. 1 июня. Доллар и евро подсократили темпы повышения и лишь слегка подрастают на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль продолжает немного дешеветь к бивалютной корзине в ожидании новостей внешнеполитического характера, в первую очередь, связанных с предстоящей встречей президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. читать дальше
.01 июня 2021 года 19:00
Цены евробондов РФ во вторник не продемонстрировали яркой динамики на фоне неоднозначных внешних сигналов
Москва. 1 июня. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник не продемонстрировали ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков капитала. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также практически не изменились в цене, что в итоге привело сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов приблизительно на уровнях предыдущего торгового дня. читать дальше
.01 июня 2021 года 18:45
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 2 июня в фокусе будут макростатистика и корпоративные события: - розничные продажи Германии в апреле (09:00 МСК); - индекс цен производителей... читать дальше
.01 июня 2021 года 18:15
Сформированы достаточно устойчивые условия для стабилизации курса рубля, спокойствие которого обусловлено достижением сбалансированного курса, отражающего стабилизацию текущих внутренних и внешних финансово-экономических условий, а также снижение рисков более жестких антироссийских санкций,... читать дальше
.01 июня 2021 года 17:44
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует держать акции "ФСК ЕЭС" с целью 0,2422 руб. за штуку, говорится в обзоре инвесткомпании. "Выручка "ФСК ЕЭС" в 1К21 выросла на 5,6% по сравнению с IК20 по МСФО - до 62 млрд руб. на фоне увеличения отпуска электроэнергии. При этом чистая прибыль остались почти без... читать дальше
.01 июня 2021 года 17:14
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции ВТБ в ожидании высоких дивидендов по итогам 2021г. Ближайшая цель по акциям ВТБ - 0,0544 руб., говорится в обзоре инвесткомпании. "Чистая прибыль банка выросла почти в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 114,6 млрд руб. на... читать дальше
.01 июня 2021 года 16:43
Котировки золота должны показать самый большой рост с июля 2020г, считают эксперты Альфа-банка. "Наш взгляд на сектор металлов и горной добычи по-прежнему оптимистичен. Цены на золото должны показать самый большой рост с июля прошлого года, так как инфляционные опасения по-прежнему остаются в... читать дальше
.01 июня 2021 года 16:01
Индекс Мосбиржи, вероятно, встретит сопротивление у отметки 3800п, сообщается в комментарии аналитика "Финама" Игоря Додонова. Российский рынок акций возобновил подъем во вторник, 1 июня, при этом индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, констатирует эксперт инвесткомпании. Поддержку акциям... читать дальше
.01 июня 2021 года 15:52
Рубль днем слабо меняется от плюса к минусу в парах с долларом и евро в ожидании внешнеполитических новостей
Москва. 1 июня. Доллар и евро слегка повышаются на "Московской бирже" во вторник днем, ранее валюты несколько раз переходили от небольшого минуса к плюсу; несмотря на уверенно дорожающую нефть, рубль немного дешевеет к бивалютной корзине в ожидании новостей внешнеполитического характера, в первую очередь, связанных с предстоящей встречей президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. читать дальше
.01 июня 2021 года 15:35
Акции Polymetal сохраняют импульс к росту, полагает аналитик "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Акции Polymetal во вторник растут вместе с котировками золота и серебра. Фьючерсы на золото в течение сессии поднимались до максимума с января текущего года $1919/унц., а на серебро стремились к майскому... читать дальше
.01 июня 2021 года 15:06
ЦБ РФ, скорее всего, повысит ставку на 25 б.п. на заседании 11 июня, отмечается в обзоре Райффайзенбанка. Инфляционные ожидания населения в мае немного снизились - до 11,3%, согласно майскому отчету ЦБ, напоминает аналитик банка Станислав Мурашов. Вместе с тем, регулятор полагает, что это все еще... читать дальше
.01 июня 2021 года 14:11
"Финам" открыл торговую идею "покупать обыкновенные акции "Норильского никеля" с целью 28 500 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-5 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7%, стоп-приказ: 26000 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. "Акции компании... читать дальше
.01 июня 2021 года 13:49
Индекс S&P 500 проведет торги во вторник, скорее всего, в диапазоне 4180-4230 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет торги во вторник, скорее всего, в диапазоне 4180-4230 пунктов, отмечается в комментарии "Фридом Финанс". "Технически индекс S&P 500 остается в долгосрочном восходящем тренде. Индикатор RSI по-прежнему находится в зоне неопределенности, поэтому индекс широкого рынка может... читать дальше
.01 июня 2021 года 13:28
Золото может подешеветь до $1875 за тройскую унцию из-за роста занятости в США, говорится в комментарии Sber CIB. "Несмотря на то что на прошлой неделе золото выросло в цене на 1,2%, преодолев отметку $1900 за унцию, на этой неделе риски снижения котировок остаются. До этого жeлтый металл... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.