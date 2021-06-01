"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Аэрофлота

Аналитики "Финам" рекомендуют покупать акции "Аэрофлота" с целью 116 руб. за штуку и ждут, что они принесут к концу 2022г доходность около 63%, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Отчет за 1К21 показал рост чистого убытка компании на 11,8% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее до 25,1 млрд руб., что оказалось, тем не менее, значительно меньше показателя за четвертый квартал 2020 года (43,8 млрд руб.), учитывая тот фактор, что четвертый квартал является более сильным за счет сезонного фактора, - отмечает аналитик "Финама" Наталия Пырьева. - Таким образом, компания смогла улучшить свои результаты в традиционно более неудачный период для авиаперевозок. Помимо этого, принимая во внимание ухудшение показателя в сравнении с аналогичным периодом годом ранее, следует учитывать, что в январе-феврале 2020г не было негативного фактора в виде пандемии коронавируса".

По мнению эксперта, одним из ключевых показателей финансового положения "Аэрофлота" является запас ликвидности. Так, на 31 марта 2021г объем денежных средств и краткосрочных финансовых инвестиций составил 78,2 млрд руб. Компания сохранила значительную часть денежных средств, привлеченных в результате эмиссии акций в октябре 2020г. При этом "Аэрофлот" исправно обслуживал свои обязательства, в том числе перед лизингодателями.

Вторым фактором, поддержавшим ликвидную позицию компании, стало улучшение спроса на перевозки перед весенне-летним сезоном, полагает эксперт "Финама". Тем не менее, число бронирований и выручка от продаж билетов все еще находятся ниже нормализованных уровней.

"Мы ожидаем, что в традиционно успешный для авиаперевозчиков весенне-летний сезон позволит компании улучшить свое финансовое положение за счет повышенного спроса на туристические поездки на российские курорты, а также благодаря постепенному возобновлению международного авиасообщения. Мы сохраняем рекомендацию "Покупать" по бумагам "Аэрофлота" с целевой ценой 116 руб. за акцию и ожидаем, что к концу 2022г они принесут доходность в размере 63%", - заключает Пырьева.

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