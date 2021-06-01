BCS Express рекомендует покупать акции Vipshop с целью $24,8 за штуку с горизонтом инвестирования 1-2 недели. Цена входа: $23,6-23,7 за штуку, потенциальная доходность: 5%, стоп-лосс: на уровне $22,5, говорится в комментарии инвесткомпании.

По мнению эксперта BCS Express Никиты Покровского, в акциях компании Vipshop сложилась благоприятная картина для спекулятивной покупки с целью закрытия гэпа.

"Хороший отчет за 1К21 поможет росту акций компании, - отмечает Покровский. - Компания по многим мультипликаторам торгуется лучше рынка в целом, что говорит о потенциальной возможности восстановления цены на акции компании. Консенсус-прогноз аналитиков по акциям Vipshop находится на уровне $35,5 за акцию. Целью покупки выступает закрытие гэпа на уровне $24,8 руб. Горизонт удержания сделки 1-2 недели. Стоп-лосс имеет смысл установить на уровне $22,5. Доходность сделки может составить 5%. Сделка носит исключительно спекулятивный характер", - указывает аналитик инвесткомпании.

Vipshop Holdings Limited - китайская компания сектора электронной коммерции. Специализируется на дисконтных продажах брендовых товаров. Кроме онлайн-ритейла компания предлагает услуги по складированию, логистике, закупкам, исследованиям, разработкам и консалтингу.

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