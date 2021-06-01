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01 июня 2021 года 11:41

Рынок акций РФ утром растет вслед за Европой и нефтью, индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Москва. 1 июня. Рынок акций РФ утром во вторник растет на фоне улучшения внешней сырьевой конъюнктуры (Brent превысила $70 за баррель, растут металлы) и подъема фондовой Европы на ожиданиях восстановления спроса в условиях постепенного снятия карантинных ограничений; индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, превысив 3770 пунктов во главе с бумагами нефтяных компаний.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 3770,83 пункта (+1,3%), индекс РТС - 1621,2 пункта (+1,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,8%.

Доллар стоит 73,27 рубля (-0,16 рубля).

Подорожали акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (+2,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,4%), Сбербанка (+1,3% и +1,2% "префы"), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8% и +0,3% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,7%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+0,7%), Ozon (MOEX: OZON) (+0,7%), бумаги "Московской биржи" (+0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,2%).

По мнению начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, на мировые рынки во вторник вернулся оптимизм. В Азии поддержку оказал вышедший чуть лучше ожиданий PMI в промышленности Китая в мае (52 пункта, ожидалось, по консенсусу Рейтер, сохранение показателя на уровне 51,9 пункта) и слабость позиций доллара. В позитивном ключе идут торги и сырьевыми активами: повышаются цены на промышленные и драгоценные металлы (золото обновляет максимумы с января, приближаясь к пикам года), уверенно растут котировки нефти марки Brent.

Во вторник в центре внимания инвесторов будут страновые данные по деловой активности в промышленности. Традиционно наиболее важна для рынков информация по США: ISM в промышленности страны выйдет в 17:00 МСК. В то же время станет известна и динамика расходов на строительство в США в апреле (согласно консенсусу, их рост усилится до 0,6% м/м). Эти публикации могут поддержать оптимистичные настроения, позволив индексу S&P 500 показать позитивную динамику, причем не исключено обновления им исторического максимума, считает Локтюхов.

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, внешний фон благоприятствует росту рынка акций РФ, основной вклад вносят подорожавшие металлы и нефть. Во вторник пройдет министерский комитет ОПЕК+. Судя по сообщениям СМИ, никаких противоречий внутри картеля нет. Поэтому можно ожидать решения, что ОПЕК+ продолжит наращивать добычу по ранее согласованному сценарию. Остается открытым вопрос о росте добычи Ираном после снятия с него санкций. По оценкам, страна может быстро нарастить производство сырья на 1-1,3 млн б/с, что фактически нейтрализует все усилия ОПЕК+ по созданию дефицита нефти.

Тем не менее, к покупкам стоит относиться осторожно. Нефть может как пойти дальше, в район $72-73 за баррель, так и быстро уйти в диапазон $65-68 при появлении негативной информации. Среди ликвидных бумаг по-прежнему интересен Сбербанк (MOEX: SBER), который вот-вот закроет дивидендный "гэп" и откроет себе путь на переписывание исторических максимумов при позитивном внешнем фоне, считает Антонов.

По оценке эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, нефть выросла на фоне уверенности в сильном спросе, которая была подкреплена информацией от ОПЕК+. По данным Reuters, альянс по-прежнему ожидает скачка спроса на 6 млн б/с, большая часть которого придется на II половину года. Прогноз по среднегодовому дефициту увеличен с 1,2 до 1,4 млн б/с, что позволяет ждать более быстрого сокращения мировых запасов и более высоких цен на нефть.

Источники Reuters в ОПЕК полагают, что на встрече во вторник альянс не станет менять планов и сохранит курс на увеличение добычи в июне-июле на 1,55 млн б/с. Политика альянса после июля может остаться неопределенной, поскольку члены ОПЕК+ будут ожидать конкретики по иранскому вопросу. Возможно, какие-то предложения будут озвучены на следующей встрече 24 июня. Генсекретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо высказал мнение, что восстановление иранской добычи не окажет существенного давления на рынок.

Помимо ОПЕК+ в фокусе рынка остаются косвенные индикаторы спроса на нефть. В мае они демонстрируют восстановление, как и предполагали более ранние прогнозы. Мониторинговая группа GasBuddy сообщила, что в воскресенье, 30 мая, спрос на бензин в США подскочил на 9,6% выше среднего показателя за предыдущие четыре воскресенья. Спрос был самым высоким с лета 2019 года. На этой неделе рынок может следить за статистикой по запасам в США от EIA, отмечает Галактионов.

В США в понедельник биржи не работали в связи с празднованием Дня памяти.

Во вторник в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,3%, гонконгский Hang Seng растет на 1%), "плюсуют" Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX растут на 0,5-1,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,4%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе Китая, рассчитываемый Caixin Media и Markit, в мае неожиданно вырос до максимума за последние пять месяцев. Индикатор поднялся до 52 пунктов - самого высокого значения с декабря 2020 года - по сравнению с 51,9 пункта месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали его сохранения на апрельском уровне, свидетельствуют данные Trading Economics

На нефтяном рынке цены во вторник сохраняют восходящий импульс перед началом встречи министров государств ОПЕК+; цена Brent находится на $1,4 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов "Мосбиржи" в понедельник. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $70,74 за баррель (+2,1%), июльская цена WTI - $68,14 за баррель (+2,7%).

Технический комитет ОПЕК+, заседание которого состоялось накануне, пришел к выводу, что профицита на рынке нефти ждать не стоит даже в случае снижения прогноза спроса на текущий год.

Согласно оценкам техкомитета, уже к концу июля 2021 года запасы "черного золота" в развитых странах опустятся ниже среднего уровня за период с 2015 по 2019 год. В сентябре-декабре темпы сокращения могут составить более 2 млн баррелей в сутки (б/с), прогнозирует техкомитет.

Быстрое снижение запасов потребует наращивания добычи странами ОПЕК+ во втором полугодии текущего года, считают многие эксперты.

Во вторник сначала пройдет встреча мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), а затем состоится заседание министров стран ОПЕК+ в режиме видеоконференцсвязи.

На прошлой неделе вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что текущий дефицит на нефтяном рынке составляет около 1 млн б/с.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,5% и +3,6% "префы"), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (+1,5%), ГДР MDMG (MOEX: MDMG) (+1,4%).

Подешевели бумаги банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (-2,7%), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (MOEX: RZSB) (-2,5%), ГДР "Окей" (MOEX: OKEY) (-1,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 22,11 млрд рублей (из них 3,27 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 3,13 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,75 млрд рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
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