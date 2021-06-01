Минфин, возможно, предложит для аукционов в среду ОФЗ 26234 и ОФЗ 26235 - "Уралсиб"

Минфин, возможно, предложит для аукционов в среду ОФЗ 26235 с погашением в 2031 году и ОФЗ 26234 с погашением в 2025 году, говорится в обзоре "Уралсиба".

"Минфин во вторник должен объявить состав бумаг для завтрашних аукционов. Мы полагаем, что вновь будут предложены ОФЗ 26235 с погашением в 2031г. Сейчас эта бумага стала десятилетним бенчмарком, что может поддержать интерес к ней. Учитывая высокий спрос на аукционах на прошлой неделе, вполне возможно, что лимита для ОФЗ 26235 в этот раз не будет. Также Минфин может предложить рынку ОФЗ 26234 с погашением в 2025г, но мы не ждем высокого интереса к этому довольно короткому выпуску, так что министерство может установить для него лимит. Помимо этого, нельзя полностью исключать возможность того, что будет выбран линкер ОФЗ 52003, до вступления в силу санкций США, затрагивающих рынок ОФЗ, осталось всего два аукционных дня, и Минфин может предлагать все выпуски, которые могут быть потенциально интересны инвесторам", - отмечает аналитик корпорации Ирина Лебедева.

Эксперт напоминает, что на долю флоатеров в понедельник пришлось около 2/3 оборота ОФЗ. Большинство бумаг в этом сегменте продемонстрировали снижение котировок. Так, ОФЗ 24021 с погашением в 2024г, которые вчера шли впереди по объему торгов, подешевели на 0,19%, они также были среди лидеров снижения котировок. Более того, этот выпуск полностью растерял весь рост прошлой недели, который был вызван комментариями Минфина относительно возможного выкупа флоатеров с рынка.

"Значительно снизились цены ОФЗ 29017 с погашением в 2032г, но по сравнению с началом прошлой недели бумага пока остается в плюсе, - констатирует Лебедева. - Активно торговались ОФЗ 29014 с погашением в 2026г (их котировки вчера практически не изменились) и ОФЗ 29020, погашаемые в 2027г, этот выпуск продемонстрировал рост котировок. В сегменте ОФЗ с фиксированным купоном также вчера наблюдалось снижение котировок, но рост доходности оказался минимальным, не более 4-5 б.п. Лидером снижения стал пятилетний бенчмарк ОФЗ 26226, потерявший 0,24% от номинала, его доходность поднялась на 5 б.п. до 6,76%".

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