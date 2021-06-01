Вероятен возврат индекса Мосбиржи выше отметки 3750п уже во вторник - ПСБ

Вероятен возврат индекса Мосбиржи выше отметки 3750п уже во вторник, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгения Локтюхова.

"Учитывая крепость рынка нефти и улучшение настроений на мировых рынках, мы ждем возобновления роста индекса Мосбиржи, считаем вероятным его возврат выше отметки 3750 пунктов с обновлением исторических максимумов уже во вторник", - прогнозирует эксперт банка.

Локтюхов напоминает, что индекс Мосбиржи (-0,2%) в понедельник снизился второй день подряд, продолжив неохотно отступать от исторических пиков при весьма низкой торговой активности на фоне царившей на мировых рынках безыдейности в условиях "длинных" выходных в США и Великобритании. Впрочем, заметное снижение показали в основном лишь "фишки" металлургического и горнодобывающего сектора, что было вызвано, по мнению эксперта, дивидендными "отсечками" (акции "Северстали" и "Норникеля" начали торговаться без учета начисленных дивидендов, потеряв, впрочем, чуть меньше, - 4,1% и 2,7% соответственно) и отчасти заявлениями первого вице-премьера А. Белоусова о необходимости перечисления отраслью в бюджет дополнительно 100 млрд руб."

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