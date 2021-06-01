Котировки нефти, вероятно, удержатся в диапазоне $70,4-71,0/барр. во вторник - Sber CIB

Котировки нефти, вероятно, удержатся в диапазоне $70,4-71,0 за баррель Brent во вторник, отмечается в аналитическом материале Sber CIB.

"Цена Brent превысила $70 за баррель после прогноза ОПЕК+, который предполагает, что этим летом исчезнет избыток предложения нефти. Сегодня в центре внимания очередное заседание ОПЕК+. Мы полагаем, что нефтяные котировки удержатся в диапазоне $70,4-71 за баррель", - пишут эксперты инвестбанка.

Также аналитики отмечают, что в понедельник рубль ослаб до 73,4 руб./$1 - на рынке, видимо, наблюдался повышенный спрос на иностранную валюту из-за конвертации дивидендов. Если планы ОПЕК+ по наращиванию добычи будут меньше, чем прогноз роста спроса, а нефть продолжит дорожать, то рубль сможет остаться на уровне 73,3 руб./$1, полагают они.

Рынок ждет объявления Минфина о том, какие выпуски рублёвых гособлигаций будут предложены в среду на аукционе. В последние недели перед аукционами доходность рублёвого госдолга обычно повышалась. Эта неделя вряд ли станет исключением, считают эксперты Sber CIB.

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