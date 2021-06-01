Идея дня: пора включать в долгосрочные портфели акции Barclays, ING и BNP Paribas - "ВТБ Мои Инвестиции"

Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют инвесторам включить в долгосрочные портфели акции таких европейских банков, как Barclays, ING и BNP Paribas.

"Европа в целом воспринимается как регион с медленным ростом экономики. Однако уровень фертильности (число детей на 1 женщину) в Европе - 1,5 против 1,3 в Китае. Китай быстро стареет, как и Япония 20 лет назад. Его население трудоспособного возраста вероятно достигло пика. Не стоит исключать возможности того, что доходность европейского фондового рынка превысит доходность китайского не только в следующем году, но, возможно, и в следующем десятилетии. При выборе инвестиций в европейские банки мы отдаем предпочтение тем, которые выделяются прозрачностью и качеством активов. Мы рекомендуем включение в долгосрочные портфели акций банков - Barclays, ING и BNP Paribas. В области технологий - ASML, Infineon, Ericsson и Capgemini", - пишут аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

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