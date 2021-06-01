Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 1 июня. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают эксперты.

В понедельник тоги на фондовых биржах США и Великобритании не проводились в связи с выходным днем. При этом фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют во вторник разнонаправленные изменения, инвесторы ждут выхода майских статданных по рынку труда США. Отчет Минтруда США, который будет обнародован в пятницу, даст первую возможность оценить, было ли замедление роста числа рабочих мест в апреле случайностью, как полагают некоторые экономисты. В случае значительного роста числа новых рабочих мест в мае Федеральная резервная система, как ожидается, может сигнализировать о сокращении объемов выкупа активов. Экономисты, опрошенные WSJ, в среднем прогнозируют, что количество рабочих мест в экономике США в мае увеличилось на 674 тыс. по сравнению с 266 тыс. в апреле.

Японский индекс Nikkei 225 опустился по итогам торгов на 0,2%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:20 МСК снизился на 0,15%, тогда как гонконгский Hang Seng вырос на 0,32%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:21 МСК повысился на 0,52%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:23 МСК потерял 0,18%. Резервный банк Австралии по итогам июньского заседания сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0,1% годовых, как и полагало большинство экономистов. При этом руководство ЦБ подтвердило свою приверженность сохранению сверхмягкой денежно-кредитной политики по крайней мере до 2024 года, когда инфляция, как ожидается, вернется в диапазон 2-3%.

В свою очередь цены на нефть уверенно растут во вторник перед началом встречи министров государств ОПЕК+. Во вторник сначала пройдет встреча мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), а затем состоится заседание министров стран ОПЕК+ в режиме видеоконференцсвязи. Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК во вторник составила $70,29 за баррель, что на 1,4% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $67,7 за баррель, что на 2,08% выше итогового значения предыдущей сессии.

Технический комитет ОПЕК+, заседание которого состоялось накануне, пришел к выводу, что профицита на рынке нефти ждать не стоит даже в случае снижения прогноза спроса на текущий год. Согласно оценкам техкомитета, уже к концу июля 2021 года запасы "черного золота" в развитых странах опустятся ниже среднего уровня за период с 2015 по 2019 год. В сентябре-декабре темпы сокращения могут составить более 2 млн баррелей в сутки (б/с), прогнозирует техкомитет. Быстрое снижение запасов потребует наращивания добычи странами ОПЕК+ во втором полугодии текущего года, считают многие эксперты.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась в 1,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 6,385 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,983 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 31 мая снизился на 0,05% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 107,98 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (29-31 мая) 0,01%, поднявшись до 722,25 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Роснефть-07" (+0,37%), "ГТЛК-001Р-14" (+0,36%) и "Магнит БО-002P-01" (+0,22%), а в лидерах снижения - облигации "АФК Система-1Р-15" (-0,61%), "Газпромбанк-001Р-17Р" (-0,55%) и "Сбербанк-001Р-SBER15" (-0,37%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "РЕСО-лизинг" полностью разместило выпуск 10-летних облигаций с офертой через 4 года серии БО-П-01 объемом 3 млрд рублей по ставке на уровне 8% годовых. Ставка соответствует доходности к оферте в размере 8,16% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 26 мая. В предыдущий раз эмитент выходил на долговой рынок в декабре 2020 года, разместив 10-летние облигации объемом 5 млрд рублей по ставке 6,85% годовых. По выпуску предусмотрена 3-летняя оферта.

РСХБ установил ставку 1-го купона облигаций серии БO-06-002P объемом 5 млрд рублей на уровне 5,5% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 31 мая. Техразмещение запланировано на 2 июня.