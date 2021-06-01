Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративные новости, политика и макростатистика:

- Роснефть проведет годовое собрание акционеров.

- В центре внимания нефтяного рынка - заседание ОПЕК+ и предварительные данные по запасам углеводородов в США.

- Министры иностранных дел и обороны стран НАТО проведут виртуальное заседание.

- В ряде стран, в том числе европейских, выйдут индексы деловой активности для производственной сферы, данные по ВВП, а в еврозоне - индекс потребительских цен.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.