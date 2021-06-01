Индекс Мосбиржи откроет торги во вторник в диапазоне 3725-3740 пунктов - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию во вторник с повышением в пределах 0,1-0,5%, в диапазоне 3725-3740 пунктов, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

Эксперт рассматривает в качестве ближайших поддержек для индекса Мосбиржи уровни 3720, 3700 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3750, 3770 п.

По мнению Манжоса, в первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет явное утреннее улучшение настроений на нефтяном рынке. Позднее он способен продолжить повышение в район 3740-3750 п. и возможно выше.

"Участники российских торгов во второй половине дня будут ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США. Среди большого количества иностранных макроэкономических показателей максимальную практическую значимость будет иметь публикация майского значения индекса деловой активности в производственном секторе США от ISM (17:00 МСК)", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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