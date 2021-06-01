Котировки нефти уверенно растут в преддверии встречи ОПЕК+ - "Алор Брокер"

Уверенно растущие котировки нефти в преддверии встречи ОПЕК+ поддержат рынок акций РФ во вторник, полагает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Нефть растет на 1,4% и стоит $70,4 за баррель Brent. Во вторник пройдет министерский комитет ОПЕК+. Судя по тому, что в последние дни мы не видели вброса в СМИ информации от "источников, близких к ОПЕК", никаких противоречий внутри картеля нет. Поэтому ждем оглашения решения, что ОПЕК+ продолжит наращивать добычу по ранее согласованному сценарию. Остается открытым вопрос о росте добычи Ираном после снятия с него санкций. По оценкам, страна может быстро нарастить производство сырья на 1-1,3 млн баррелей в сутки, что фактически нейтрализует все усилия ОПЕК+ по созданию дефицита нефти", - пишет Антонов.

Так или иначе, дорогая нефть поддержит российский рынок акций, считает эксперт и ждет, что в фаворитах торгов во вторник будут акции нефтяных компаний, которые в последние недели выглядели слабее общего рынка.

"Однако к покупкам стоит относиться осторожно. Нефть может как пойти дальше, в район $72-73 за баррель, так и быстро уйти в диапазон $65-68 при появлении негативной информации", - предупреждает аналитик "Алор Брокер".

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