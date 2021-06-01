01 июня 2021 года 09:31
Утренние прогнозы: торги акциями во вторник начнутся с умеренного роста
Аналитики полагают, что уверенный рост котировок нефти в совокупности с нейтральным внешним фоном обусловят позитивное открытие торгов акциями РФ во вторник.
BCS Express (Василий Карпунин): "Внешний фон во вторник с утра нейтральный. С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи пройдет чуть выше уровня закрытия понедельника. По-прежнему актуален среднесрочный восходящий тренд. Его нижняя граница и в то же время сильная область поддержки проходит лишь около 3570 п., что на 4% ниже текущих котировок. Предпосылок к спуску в сторону этой отметки во вторник не наблюдается. Наоборот, сохранение высоких цен на commodities располагает к постепенному движению наверх в сторону следующего целевого ориентира на 3790-3800 пунктов. Главным образом поддержку рынку оказывают высокие цены на нефть. В этом плане краткосрочными фаворитами выступают акции нефтяников. Позитивный локальный взгляд по бумагам "Роснефти", "Лукойла", "Газпром нефти".
Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): ". Во вторник, учитывая крепость рынка нефти и улучшение настроений на мировых рынках, мы ждем возобновления роста индекса Мосбиржи, считаем вероятным возврат индекса выше отметки 3750 пунктов с обновлением им исторических максимумов уже сегодня".
"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,1-0,5%, в диапазоне 3725-3740 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3720, 3700 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3750, 3770 п.
В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет явное утреннее улучшение настроений на нефтяном рынке. Позднее он способен продолжить повышение в район 3740-3750 п. и возможно выше".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Пока с утра внешний фон благоприятствует небольшому росту. Нефть растет на 1,4% и стоит 70,4 доллара за баррель и поддержит российский рынок акций. Ждем, что в фаворитах торгов будут акции нефтяных компаний, которые в последние недели выглядели слабее общего рынка. Среди других бумаг по-прежнему интересен Сбербанк, который вот-вот закроет дивидендный гэп и откроет себе путь на переписывание исторических максимумов. Но произойдет это, естественно, при позитивном внешнем фоне. Акции золотодобытчиков стоит держать в портфелях - они выглядят сейчас наиболее перспективно и безопасно.
Неоправданно дешево смотрятся акции самой Мосбиржи. После дивидендного гэпа они начали еще проседать. Между тем, биржа является одним из бенефициаров ожидаемого повышения ключевой ставки ЦБ. Бумагу рекомендуем аккуратно подбирать".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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