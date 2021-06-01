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01 июня 2021 года 09:30

Цены на нефть уверенно растут в преддверии встречи ОПЕК+

Цены на нефть уверенно растут в преддверии встречи ОПЕК+, Brent - выше $70 за баррель. Азиатские индексы меняются разнонаправленно в ожидании отчета по рынку труда США

Цены на нефть уверенно растут во вторник перед началом встречи министров государств ОПЕК+, Brent торгуется выше отметки в $70 за баррель.

Технический комитет ОПЕК+, заседание которого состоялось накануне, пришел к выводу, что профицита на рынке нефти ждать не стоит даже в случае снижения прогноза спроса на текущий год.

Согласно оценкам техкомитета, уже к концу июля 2021 года запасы "черного золота" в развитых странах опустятся ниже среднего уровня за период с 2015 по 2019 год. В сентябре-декабре темпы сокращения могут составить более 2 млн баррелей в сутки (б/с), прогнозирует техкомитет.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК во вторник составляет $70,10 за баррель, что на $0,78 (1,13%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $67,53 за баррель, что на $1,21 (1,82%) выше итогового значения предыдущей сессии.

Быстрое снижение запасов потребует наращивания добычи странами ОПЕК+ во втором полугодии текущего года, считают многие эксперты.

"Теперь ситуация на рынке полностью противоположна тому, что было в апреле 2020 года", - отмечает аналитик Rystad Energy Луиза Диксон. "Производителям нефти теперь предстоит выполнить задачу вернуть на рынок достаточные объемы нефти, чтобы удовлетворить быстро растущий спрос, - приводит слова Диксон агентство Bloomberg. - Если предложение нефти будет недостаточным, произойдет скачок цен, который поставит под угрозу восстановление мировой экономики".

Во вторник сначала пройдет встреча мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), а затем состоится заседание министров стран ОПЕК+ в режиме видеоконференцсвязи.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют разнонаправленные изменения в ходе торгов во вторник, инвесторы ждут выхода майских статданных по рынку труда США.

Отчет Минтруда США, который будет обнародован в пятницу, даст первую возможность оценить, было ли замедление роста числа рабочих мест в апреле случайностью, как полагают некоторые экономисты, пишет The Wall Street Journal. В случае значительного роста числа новых рабочих мест в мае Федеральная резервная система (ФРС), как ожидается, может сигнализировать о сокращении объемов выкупа активов.

Экономисты, опрошенные WSJ, в среднем прогнозируют, что количество рабочих мест в экономике США в мае увеличилось на 674 тыс. по сравнению с 266 тыс. в апреле.

"Инвесторы, возможно, занимают выжидательную позицию перед выходом отчета по рынку труда", - отмечает аналитик IG Джун Ронг Ип.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:10 МСК опустился на 1,21%.

В число лидеров снижения котировок входят акции JFE Holdings Inc. (-4,1%), Nippon Steel Corp. (-3,1%) и Daiichi Sankyo Co. (-2,8%).

Рыночная стоимость инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. уменьшилась на 1,1%, выпускающей полупроводники Advantest Corp. - на 0,7%.

Лидерами роста выступают бумаги IHI Corp. (+5,8%), Toray Industries Inc. (+3,5%) и Sumco Corp. (+3,4%).

Цена бумаг производителя потребительской электроники Sony Group Corp. поднимается на 0,2%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. - на 0,1%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:20 МСК снизился на 0,15%, тогда как гонконгский Hang Seng вырос на 0,32%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в мае неожиданно вырос до максимума за последние пять месяцев.

Индикатор поднялся до 52 пунктов - самого высокого значения с декабря 2020 года - по сравнению с 51,9 пункта месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали его сохранения на апрельском уровне, свидетельствуют данные Trading Economics.

Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже - на ее ослабление. Индекс превышает эту отметку уже 13 месяцев подряд.

Официальный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в мае опустился до 51 пункта с 51,1 пункта месяцем ранее, сообщило накануне Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

В расчет индекса Caixin входит больше частных компаний, представляющих малый и средний бизнес.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже дорожают акции одного из ключевых игроков сферы интернет-услуг КНР Meituan (+5%), производителя чипов Sunny Optical Technology Group Co. (+4,7%) и онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding (+3%).

Котировки бумаг автопроизводителя Geely Automobile Holdings поднимаются на 1,8%, интернет-гиганта Tencent Holdings - на 1,2%.

В лидерах падения оказались акции производителя одежды Shenzhou International Group Holdings (-4,4%), оператора недвижимости CK Asset Holdings (-3,3%), а также фармацевтической Sino Biopharmaceutical (-2,3%).

Бумаги производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. дешевеют на 1%, банка HSBC Holdings - на 0,6%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:21 МСК повысился на 0,52%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличилась на 0,4%, другого представителя отрасли SK Hynix Inc. - на 1,6%.

Цена бумаг автопроизводителя Hyundai Motor Co. поднимается на 0,6%, Kia Corp. - на 0,4%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:23 МСК потерял 0,18%.

Резервный банк Австралии по итогам июньского заседания сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0,1% годовых, как и полагало большинство экономистов. При этом руководство ЦБ подтвердило свою приверженность сохранению сверхмягкой денежно-кредитной политики по крайней мере до 2024 года, когда инфляция, как ожидается, вернется в диапазон 2-3%.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto повысилась на 0,1% и на 0,7% соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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