Внешний фон благоприятствует небольшому росту индекса Мосбиржи во вторник утром - "Алор Брокер"

Внешний фон благоприятствует небольшому росту индекса Мосбиржи во вторник утром, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер".

"Индекс Мосбиржи по итогам понедельника дня потерял четверть процента. Но такое снижение во многом было обусловлено дивидендными отсечками в "Норникеле" и "Северстали". Основные "голубые фишки", за исключением "Газпрома", закрылись ростом, что дает надежду на усиление покупок во вторник. Пока с утра внешний фон благоприятствует небольшому росту: около нуля торгуются американские фьючерсы, но зато сильно подорожали промышленные и драгоценные металлы. Нефть растет на 1,4% и стоит $70,4 за баррель", - отмечает аналитик инвесткомпании Алексей Антонов.

Среди других бумаг, на взгляд эксперта, по-прежнему интересен Сбербанк, который вот-вот закроет дивидендный гэп и откроет себе путь на переписывание исторических максимумов. Но произойдет это, естественно, при позитивном внешнем фоне.

"Продолжается рост золота. Остановка возможна в районе $1950 за унцию, но, скорее всего, этот рубеж будет быстро преодолен и золото пойдет штурмовать более важную отметку $2000. Поэтому акции золотодобытчиков стоит держать в портфелях - они выглядят сейчас наиболее перспективно и безопасно. Неоправданно дешево смотрятся акции самой Мосбиржи. После дивидендного гэпа они начали еще проседать. Между тем, биржа является одним из бенефициаров ожидаемого повышения ключевой ставки ЦБ. Бумагу рекомендуем аккуратно подбирать", - указывает Антонов.

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