Цена нефти в ближайшее время может достигнуть отметки $71,5/барр. - BCS Express

Цена нефти в ближайшее время может достигнуть отметки $71,5за баррель Brent, но в устойчивости этого движения уверенности нет, говорится в комментарии BCS Express.

"Стоимость барреля Brent во вторник с утра вновь подбирается к отметке $70/барр. Допускаем, что может произойти ее импульсный прокол с подъемом ближе к $71,5/барр.", - указывает эксперт инвесткомпании Василий Карпунин.

Аналитик напоминает, что 1 июня состоится заседание министерского комитета ОПЕК+. Дальнейшие действия картеля будут напрямую связаны с перспективой роста добычи и экспорта нефти из Ирана на фоне потенциального заключения "ядерной сделки". За короткий промежуток времени эта страна способна нарастить производство на 1-1,3 млн б/с, что, по мнению эксперта, перекроет наблюдаемый на рынке искусственный дефицит. А пока в базовом варианте страны ОПЕК+ могут лишь подтвердить принятый в апреле план о восстановлении добычи нефти на 700 тыс. б/с в июне и 850 тыс. б/с в июле, ведь санкции с Ирана еще не сняты, считает Карпунин.

"Поэтому по рынку нефти в краткосрочной перспективе допускаем локальный импульс роста, но в устойчивости этого движения нет никакой уверенности. Наоборот, на горизонте нескольких месяцев при заключении сделки с Ираном есть риски повторного спуска Brent к $60-65/барр.", - прогнозирует эксперт BCS Express.

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