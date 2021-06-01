Индекс Мосбиржи начнет торги во вторник, скорее всего, в плюсе - BCS Express

Индекс Мосбиржи начнет торги во вторник, скорее всего, в плюсе, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"Внешний фон во вторник с утра нейтральный. Американские рынки в понедельник были закрыты. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,1%, нефть Brent растет на 1,2% и находится около уровня $70. С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи пройдет чуть выше уровня закрытия понедельника", - отмечает аналитик инвесткомпании.

На взгляд эксперта, общая картина по индексу Мосбиржи в понедельник не поменялась. По-прежнему актуален среднесрочный восходящий тренд. Его нижняя граница и в то же время сильная область поддержки проходит лишь около 3570 п., что на 4% ниже текущих котировок. Предпосылок к спуску в сторону этой отметки во вторник не наблюдается. Наоборот, сохранение высоких цен на commodities располагает к постепенному движению наверх в сторону следующего целевого ориентира на 3790-3800 пунктов, уверен Карпунин.

"Главным образом поддержку рынку оказывают высокие цены на нефть. Стоимость барреля Brent сегодня с утра вновь подбирается к отметке $70. В этом плане краткосрочными фаворитами выступают акции нефтяников. Позитивный локальный взгляд по бумагам "Роснефти", "Лукойла", "Газпром нефти", - указывает аналитик BCS Express.

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