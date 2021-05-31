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31 мая 2021 года 19:24

Рынок акций РФ начал неделю с умеренного снижения на бумагах металлургов, выросли бумаги нефтекомпаний вслед за нефтью

Москва. 31 мая. Рынок акций РФ на последних весенних торгах умеренно просел по индексам на бумагах металлургов на новостях о вероятных налоговых изъятиях и состоявшихся отсечках дивидендов в акциях "Норникеля" и "Северстали" (с учетом расчетов "Т+2"); выросли нефтяные бумаги вслед за нефтью.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3721,63 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1597,54 пункта (-0,4%); цены основных "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) продемонстрировали смешанную динамику в пределах 4,2%.

Доллар вырос до 73,4 рубля (+0,25 рубля).

В мае индексы МосБиржи и РТС выросли на 5-7,6%, доллар подешевел на 1,81 рубля.

Подешевели в понедельник акции "Северстали" (-4,2%, до 1682 рубля; дивиденды за IV квартал - 36,27 рубля, за I квартал 2021 года - 46,77 рубля на акцию), "Норникеля" (-3,3%, до 26348 рублей; дивиденды за 2020 год - 1021,22 рубля на акцию).

Также снизились акции Polymetal (MOEX: POLY) (-1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,1%).

Российским металлургам грозят новые налоговые изъятия: они должны будут вернуть в бюджет в том или ином виде 100 млрд рублей сверхдоходов, полученных от высоких цен на продукцию, поставляемую в рамках финансируемых государством проектов, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью РБК ТВ.

По словам Белоусова, металлурги, "конечно, понимают", что нужно будет возвращать в бюджет сверхдоходы, но пока нет решений о механизме изъятий. "У нас рынок свободный, но государство имеет все возможности установить налоги таким образом, чтобы то, что они получили, у них забрать. Это, я думаю, мы сделаем", - заявил он.

При этом Белоусов выступает против демпфера на металлы по образцу зернового: лучше НДПИ, так как пошлина помешает конкуренции компаний на внешних рынках.

Президент РФ Владимир Путин располагает информацией о ценовой конъюнктуре, благодаря которой металлургические компании получили сверхдоходы, власти ищут решение вместе с бизнесом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Правительство РФ рекомендовало своим представителям в совете директоров "Аэрофлота" голосовать за невыплату дивидендов по итогам работы компании в 2020 году, сообщил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства, знакомый с содержанием соответствующей директивы за подписью первого вице-премьера Андрея Белоусова.

"Аэрофлот" (MOEX: AFLT) в I квартале 2021 года нарастил чистый убыток по МСФО почти на 12% относительно того же периода 2020 года, до 25,1 млрд руб., сообщила компания. Консенсус-прогноз "Интерфакса", составленный из оценок пяти инвесткомпаний и банков, предполагал квартальный чистый убыток группы в 27,6 млрд руб.

Подорожали акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,9%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+0,9%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), "префы" Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3%), акции "Московской Биржи" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,1% и +0,5% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,1%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+0,1%).

По оценке начальника аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрия Беденкова, рынки сдержанно отреагировали на обнародованные долгосрочные экономические программы администрации Джозефа Байдена в виде плана занятости и семейного плана на $6 трлн. В понедельник в Азии торги прошли разнонаправленно: Япония просела на фоне публикации более слабых, чем ожидалось, данных по розничным продажам и промышленному производству, китайский рынок смотрелся лучше, в Европе преобладало снижение индексов.

Тем не менее, выросла нефть на фоне позитивного прогноза ОЭСР по трендам в мировой экономике на этот и будущий год. Организация повысила прогноз роста мирового ВВП до 5,8% на 2021 год и до 4,4% на 2022 год (предыдущий прогноз исходил из роста на 5,6% и 4,0% соответственно). В организации отметили улучшение перспектив восстановления мировой экономики, но признали возможность отставания отдельных стран из-за вспышек пандемии.

Рост нефти накануне 17-й по счету министерской встречи ОПЕК+ обнадеживает. На этой неделе ожидается Петербургский экономический форум, на площадках которого могут быть сделаны важные экономические заявления и оценки, отмечает Беденков.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, рынок акций РФ в понедельник консолидировался с небольшим снижением, просадка индексов в Европе из-за опасений дальнейшего разогрева инфляции нивелировалась ростом нефти, при этом активность торгов была низкой на фоне выходных в Великобритании и США.

Акции "Северстали" и "Норникеля" подешевели после дивидендной отсечки. Впрочем, на бумаги металлургов также оказало давление очередное заявление вице-премьера правительства РФ Белоусова о прибылях металлургов, которые не делятся с государством.

Рубль немного ослаб из-за ухудшения геополитического фона. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о несовпадении позиций РФ и США перед переговорами глав государств. Он также сообщил, что Москва может озвучить ряд некомфортных для Вашингтона сигналов. В МИД РФ также допускают, что санкционная спираль продолжится и может возникнуть угроза отключения от SWIFT. Соответственно, у рубля не было выбора, кроме ослабления, на фоне ухудшения внешнеполитических перспектив.

Министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил, что страна может увеличить добычу до 6,5 млн б/с, если будут сняты американские санкции. Профессиональные участники рынка пока скептически относятся к иранским планам наращивания добычи, ожидая дополнительных поставок в объеме 0,5 млн б/с до конца года и еще 0,5 млн б/с прироста в 2022 году.

Нефть Brent уже многократно пыталась закрепиться выше отметки $70 за баррель. Если еще одна попытка окажется неудачной, то последующая коррекция может стать более глубокой, чем после предыдущих "осечек", считает Кочетков.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин, глобальные площадки в понедельник находились под давлением из-за более слабых, чем ожидалось, данных по индексу деловой активности в производственном секторе Китая. В целом торговая активность оставалась низкой, так как основные торги на американском рынке не проводятся из-за выходного.

Нефть нивелировала пятничный провал, но Brent пока не находит сил для штурма рубежа $70 за баррель. Поддержку нефти оказывает начало автомобильного сезона в США, который на фоне снятия ограничений способен реализовать отложенный спрос на топливо. На краткосрочном горизонте участники нефтяного рынка будут следить за стартующим во вторник заседанием министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), а также запланированной на вторник встречей министров альянса. Ожидается сохранение принятого в апреле плана по увеличению производства в рамках соглашения ОПЕК+, отмечает эксперт.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимира Лящука, рынок акций начал неделю с умеренного снижения на фоне выходных в США и Великобритании и противоречивых внешних сигналов. В нефтегазовом секторе на фоне высоких цен на нефть пользовались спросом акции нефтяных компаний. Выросли акции "РусГидро" на фоне рекомендованных дивидендов в размере 0,053 руб. на бумагу (дивидендная доходность около 6,1%). На этой неделе российский рынок акций может продолжить восходящую динамику благодаря спросу в нефтегазовом секторе в условиях высоких цен на нефть. В результате индекс МосБиржи попытается достичь отметки 3800 пунктов, считает аналитик.

В США индексы акций выросли в пятницу на 0,1-0,2%, неделя также завершилась ростом. В понедельник биржи США не работают по случаю праздника (День памяти).

В понедельник отмечалась смешанная динамика индексов акций в Азии (японский Nikkei 225 просел на 1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,1%), проседает Европа (индексы CAC 40 и DAX просели на 0,6%, в Великобритании выходной), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 снижается на 0,2%).

Индекс потребительского доверия к экономике Японии в мае снизился до 34,1 пункта при прогнозах снижения до 33 пунктов с апрельских 34,7 пункта.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в мае опустился до 51 пункта с 51,1 пункта месяцем ранее, аналитики в среднем не ожидали изменения показателя, сообщает Trading Economics. Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже - на ее ослабление. Индекс превышает эту отметку уже пятнадцать месяцев подряд. Он рухнул до рекордного минимума на пике пандемии коронавируса в Китае в феврале 2020 года. Уже в марте прошлого года, когда власти КНР сняли жесткие ограничения, действовавшие для сдерживания распространения коронавируса, экономическая активность в промышленном секторе вернулась к росту.

Тем временем индикатор производства поднялся до 52,7 пункта с 52,2 пункта. Уровень оптимизма относительно ближайшего будущего в промышленности упал до минимума за четыре месяца - до 58,2 пункта с апрельских 58,3 пункта.

На нефтяном рынке цены в понедельник растут на ожиданиях министерского заседания ОПЕК+ во вторник; цена Brent к 18:50 МСК находилась почти на $0,5 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на "Мосбирже" в пятницу. Стоимость августовских фьючерсов на Brent составила $69,3 за баррель (+0,8% и -0,7% в пятницу), июльская цена WTI - $66,83 за баррель (+0,8% и -0,8% в пятницу).

По итогам минувшей недели Brent прибавила в цене 4,8%, WTI - 4,3%.

Во вторник должно состояться заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC). В этот же день запланировано заседание министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК.

Ожидается, что страны ОПЕК+ сохранят решение по увеличению добычи с июля на 840 тыс. баррелей в сутки (б/с), свидетельствуют данные опроса Bloomberg.

В то время как восстановление спроса способствует росту нефтяных цен, возможность увеличения поставок нефти из Ирана в случае восстановления ядерной сделки омрачает прогнозы.

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что участники переговоров исходят из того, что нынешний раунд "может и должен стать последним". "Но для этого надо урегулировать несколько остающихся довольно сложных вопросов", - написал он в "Твиттере".

Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтегазовых буровых установок в США на прошлой неделе на 2 единицы - до 457 штук.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили "префы" ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (+9,9%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+8,5%), акции ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (MOEX: RZSB) (+8%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (+6% и +5,1% "префы"), "Красноярскэнергосбыта" (MOEX: KRSB) (+5,8%), ГДР MDMG (MOEX: MDMG) (+4,9%), ГДР "О'Кей" (MOEX: OKEY) (+4,6%), ГДР Fix Price (MOEX: FIXP) (+4,1%), акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+3,3%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+3,1%).

Акционеры ПАО "Акрон" (MOEX: AKRN) (+1,1%, до 6050 рублей) на годовом собрании одобрили выплату дивидендов в размере 30 рублей на акцию по итогам 2020 года, сообщила компания. Всего на выплаты будет направлено 1,22 млрд рублей. Реестр на получение дивидендов закроется 8 июня.

Подешевели из-за отсечки дивидендов бумаги ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (-6,8%, до 0,649 рубля: дивиденды за 2020 год - 0,0393 рубля на акцию) и ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (-2,1%, до 1,219 рубля; дивиденды за 2020 год - 0,0493 рубля на акцию). Также снизился курс акций ПАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-7%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-3%), банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (-2,7%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 54,89 млрд рублей (из них 6,77 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,5 млрд рублей на бумаги "Норникеля" и 5,23 млрд рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
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