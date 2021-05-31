"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целью 6700 руб. за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Выручка компании в 1К21 увеличилась на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,9 трлн руб. Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" составила 157,4 млрд руб. против убытка 46 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Сильные финансовые результаты компании обусловлены положительной динамикой цен на нефть и нефтепродукты на фоне девальвации российского рубля, а также эффектом низкой базы прошлого года", - пишут эксперты.

Также аналитики инвесткомпании отмечают, что FCF "ЛУКОЙЛа" увеличился почти в 3 раза - до 163,6 млрд руб. В связи с этим, можно рассчитывать на высокие дивиденды, полагают они.

"Таким образом, учитывая уплаченные проценты, погашение обязательств по аренде и расходы на выкуп акций, по нашим оценкам дивиденд "ЛУКОЙЛа" по итогам 2021г может составить 703 руб. Текущая прогнозная дивидендная доходность составляет 11,8%. В связи с вышеперечисленным, мы рекомендуем покупать акции "ЛУКОЙЛа" с ближайшей целью 6700 руб., долгосрочно держать до 8200 руб.", - заключают стратеги "КИТ Финанс Брокер".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.