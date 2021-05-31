Цена нефти сохраняет импульс к росту - "Велес Капитал"

Цена нефти сохраняет импульс к росту, и преодоление отметки $70,25/барр. может привести котировки Brent к уровню $73/барр., говорится в комментарии аналитика "Велес Капитала" Елены Кожуховой.

Цены на нефть в мае продолжали повышение, хотя весь месяц рынок сопровождали ожидания заключения ядерной сделки между Ираном и западными странами с перспективой наращивания экспорта нефти Исламской республикой, напоминает эксперт инвесткомпании. Сделки на конец мая заключено не было, а надежды на восстановление мировой экономики и увеличение спроса на "черное золото" оказались определяющими. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent по итогам месяца прибавили около 4% и завершают май у $69,50/барр., а на нефть WTI подскочили на 5,6%, к $67/барр. Котировки в течение мая достигли локальных пиков $70,25 и $67,52 соответственно.

"Нефтяные цены, с одной стороны, явно сохраняют склонность к росту, но фундаментальные основания для движения существенно выше текущих уровней еще стоит поискать. Ограничивать покупателей может и близость среднесрочных максимумов. Новостей по достижению ядерного соглашения с Ираном к концу месяца так и не поступило, но если курс на сближение Исламской республики и западных стран сохранится, это может стать краткосрочным негативом для цен, также как и возможное укрепление доллара при ожиданиях ужесточения денежно-кредитных условий в США. В целом инвесторы рассчитывают на постепенное восстановление спроса по мере стабилизации ситуации в мировой экономике", - отмечает Кожухова.

По мнению аналитика, нефть технически смотрится достаточно уверенно и при преодолении предыдущих пиков ($70,25 и $67,98 для Brent и WTI соответственно) вполне может подняться еще как минимум на $2-2,5 выше, к $73 и $70 соответственно, и обновить многомесячные максимумы. Район среднесрочных поддержек расположен у $65 и $61,50 соответственно. Основным трендом до преодоления указанных отметок остается восходящий.

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