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31 мая 2021 года 15:44

Рубль днем дешевеет к доллару и евро в рамках коррекции после роста в предыдущую сессию

Москва. 31 мая. Доллар и евро умеренно укрепляются на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине в рамках коррекции после роста по итогам предыдущих торгов и в условиях сниженной активности игроков из-за выходного дня в США.

Курс доллара США составил 73,42 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 27,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,58 руб./EUR1, подорожав на 35,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 30,9 копейки - до 80,69 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 1 июня на 29,05 копейки, до 73,2965 руб./$1, и уменьшил курс евро на 29,53 копейки, до 89,3778 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно дешевеет к доллару и евро на дневных торгах в условиях сниженной активности игроков из-за того, что биржи США и Великобритании закрыты в связи с праздниками (День памяти в США и Второй майский банковский выходной в Великобритании). Участники торгов продолжают находиться в ожидании женевских переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, которые запланированы на 16 июня, а также оперативно отыгрывают новости, связанные с санкционной тематикой.

Финансовые власти России готовят решения в ответ на возможное отключение страны от Международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей (SWIFT), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Евросоюз уже, да и Запад в целом, не раз доказывал в конкретных делах, что партнер он ненадежный, и могут быть ситуации, когда совершенно на пустом месте будут приняты неправомерные решения", - сказал он в понедельник на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос о возможности отключения России от SWIFT.

По словам министра, он "уверен, что наше правительство, и Центральный банк, и соответствующие финансовые власти готовят возможные решения, если будет предпринята попытка подорвать наши возможности обеспечивать свободный обмен в рамках многосторонней торговой системы, в рамках норм ВТО".

Повестки дня Москвы и Вашингтона в преддверии встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена не совпадают, однако Россия готова реагировать на любые постановки вопросов со стороны Вашингтона, в свою очередь, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Повестки дня США и РФ не совпадают. Но мы традиционно готовы реагировать на любые постановки вопроса с американской стороны. К сожалению, встречной готовности наблюдается гораздо меньше и реже", - сказал Рябков в понедельник.

Так он ответил на вопрос, готова ли Москва обсуждать на предстоящем саммите права человека. Ранее Байден заявил, что хотел бы обсудить эту тему с Путиным.

"Американцы должны исходить из того, что целый ряд сигналов из Москвы, я не говорю в данном случае о встрече на высшем уровне, я не знаю, как она пройдёт, - целый ряд сигналов из Москвы для них будут некомфортными, в том числе в предстоящие дни", - подчеркнул также Рябков.

"Снизившаяся геополитическая напряженность на фоне ожиданий встречи президентов РФ и США продолжила поддерживать рубль на прошлой неделе. В пятницу российские активы дополнительно поддержало ослабление инфляционных опасений у некоторых игроков на рынке после публикации индекса Core PCE в США, что несколько усилило спрос на риск. В результате курс пары "доллар-рубль" в моменте опускался почти до 73 руб./$1. После этого курс вырос и сегодня находится около 73,4 руб./$1. Главы двух стран встретятся только через две недели, но очередные заявления представителей США о стремлении к стабильным отношениям могут в моменте поддержать российские активы на этой неделе. Тем не менее пока для рубля, на наш взгляд, более принципиальной может стать ситуация с рисковыми настроениями, в связи с чем особого внимания заслуживает трудовая статистика из США. Мы ожидаем, что в отсутствие особых сюрпризов со стороны статистики курс пары "доллар-рубль" на этой неделе останется в диапазоне 73-73,75 руб./$1 с потенциалом к небольшому укреплению", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"За прошлую неделю рубль укрепился на 0,6%, отстав от многих ЕМ конкурентов из-за сохранения разнонаправленных потоков. Налоговый период позади, поэтому курс будет в большей степени реагировать на довольно насыщенную внешнюю повестку и потоки, связанные с выплачиваемыми и предстоящими дивидендами. Также на неделе Минфин объявит объем покупки валюты на июнь, который, по нашей оценке, увеличится со 124 млрд рублей до не менее 200 млрд рублей. Все это с большой вероятностью позволит сохранить курс рубля в диапазоне 73-74 за доллар. За последние 10 лет июнь, в среднем, складывался для рубля нейтрально, и в текущих условиях мы ждем повторения этих тенденций, пусть и при повышенной волатильности", - говорит директор по инвестициям компании "Локо-Инвест" Дмитрий Полевой.

Цены на нефть эталонных марок увеличили прирост в ходе торгов в понедельник на ожиданиях министерского заседания ОПЕК+, которое запланировано на вторник.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК составляет $69,62 за баррель, что на 1,31% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $67,27 за баррель, что на 1,37% выше итогового значения предыдущей сессии.

Во вторник должно состояться заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC). В этот же день запланировано заседание министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК.

Ожидается, что страны ОПЕК+ сохранят решение по увеличению добычи с июля на 840 тыс. баррелей в сутки, свидетельствуют данные опроса Bloomberg.

Оптимизму инвесторов в понедельник способствует начало сезона поездок в США, которое, как ожидается, приведет к реализации отложенного спроса на топливо.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов в понедельник в основном продемонстрировали небольшую разнонаправленную динамику по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" осталась на прежнем уровне - 5,12% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 5,17% годовых. Ставка на срок 1 месяц прибавила 1 б.п. - до 5,34% годовых, ставка на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне - 5,75% годовых, ставка на срок 6 месяцев выросла на 4 б.п. - до 5,87% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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