"КИТ Финанс Брокер" сохраняет рекомендацию "держать" для бумаг Полюса

Аналитики "КИТ Финанс Брокер" сохраняют рекомендацию "держать" для бумаг ПАО "Полюс" с прогнозной ценой на уровне 18400 рублей за штуку, говорится в обзоре инвесткомпании.

"Финансовые результаты "Полюса" за I квартал 2021 года по МСФО вышли в рамках наших ожиданий. Выручка золотодобытчика увеличилась на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (до $1028 млн) на фоне положительной динамики цены на золото и девальвации российского рубля. Чистая прибыль составила $450 млн по сравнению с убытком $389 млн годом ранее. Такой сильный результат обусловлен убытком от производных финансовых инструментов и инвестиций в I квартале 2020 года", - отмечают эксперты.

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