Вероятный диапазон торгов по индексу Мосбиржи в июне - 3600-3750п - "Фридом Финанс"

Вероятный диапазон торгов по индексу Мосбиржи в июне текущего года составляет 3600-3750 пунктов, считает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

"В июне, на наш взгляд, увеличилась вероятность перехода индекса Мосбиржи в боковик или в стадию коррекции: внутренние драйверы роста слабеют, сезон корпоративной отчетности почти завершился. Динамика будет в сильной зависимости от ситуации на внешних сырьевых и фондовых площадках. Если ЦБ решится на повышение ключевой ставки, это обеспечит краткосрочным драйвером роста котировки акций банков и сырьевых компаний. Ориентир на следующий месяц по индексу Мосбиржи - диапазон 3600-3750 пунктов", - указывает эксперт в комментарии инвесткомпании.

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