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Главная / Мнения аналитиков / Вероятный диапазон торгов по индексу Мосбиржи в июне - 3600-3750п - "Фридом Финанс"
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31 мая 2021 года 17:40
Вероятный диапазон торгов по индексу Мосбиржи в июне - 3600-3750п - "Фридом Финанс"
Вероятный диапазон торгов по индексу Мосбиржи в июне текущего года составляет 3600-3750 пунктов, считает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. "В июне, на наш взгляд, увеличилась вероятность перехода индекса Мосбиржи в боковик или в стадию коррекции: внутренние драйверы роста слабеют, сезон корпоративной отчетности почти завершился. Динамика будет в сильной зависимости от ситуации на внешних сырьевых и фондовых площадках. Если ЦБ решится на повышение ключевой ставки, это обеспечит краткосрочным драйвером роста котировки акций банков и сырьевых компаний. Ориентир на следующий месяц по индексу Мосбиржи - диапазон 3600-3750 пунктов", - указывает эксперт в комментарии инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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