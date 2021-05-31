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Главная / Мнения аналитиков / "КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции Газпрома с прогнозной ценой 350 руб
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31 мая 2021 года 17:16
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции Газпрома с прогнозной ценой 350 руб
Аналитики "КИТ Финанс Брокер" рекомендуют покупать акции "Газпрома" с прогнозной ценой 350 рублей, что предполагает потенциал роста 34,2% от текущего уровня, говорится в обзоре инвесткомпании. Финансовые результаты "Газпрома" за I квартал 2021 года по МСФО, как и ожидалось, оказались сильными, констатируют эксперты. "По результатам квартала можно рассчитывать на высокие дивиденды по итогам текущего года. По словам менеджмента компании, размер дивидендной базы за первые три месяца текущего года составил 391 млрд руб. - это 8,26 руб. на одну акцию. При благоприятной рыночной конъюнктуре дивиденд за 2021 год может составить около 30 рублей. Тогда дивидендная доходность составит 11,5%", - отмечают в "КИТ Финанс Брокер". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ГАЗПРОМ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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