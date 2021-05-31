Интересна ставка на средне- и долгосрочные ОФЗ, на корпоративные бонды 2-3 эшелонов - Сбер Управление Активами

Инвесторам стоит делать ставку как на сегмент среднесрочных и долгосрочных ОФЗ, так и на сегмент корпоративных облигаций 2-3 эшелонов, считает директор по инвестициям Сбер Управление Активами Ренат Малин.

"На рублевом долговом рынке мы продолжаем делать ставку как на сегмент среднесрочных и долгосрочных ОФЗ, так и на сегмент корпоративных облигаций 2-3 эшелонов. ОФЗ выиграют от снижения геополитической напряженности и высоких цен на нефть. Кроме того, по мере замедления инфляции котировки ОФЗ продемонстрируют рост. Корпоративные облигации привлекательны как за счет высокой устойчивости к изменению внешней конъюнктуры, так и привлекательных уровней доходностей к погашению. Кроме того, такие уровни доходности способствуют притоку средств инвесторов в данный сегмент рынка, что оказывает поддержку котировкам бумаг", - пишет Малин в своем комментарии.

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