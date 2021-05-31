"Финам" рекомендует покупать акции ВТБ с прогнозной ценой 0,0601 руб

Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции банка ВТБ с прогнозной ценой на уровне 0,0601 руб. на конец 2021 года, сообщается в комментарии инвесткомпании.

Если рекомендации Наблюдательного совета ВТБ по дивидендам будут утверждены на ГОСА, то дивидендная доходность по обыкновенным акциям за 2020 год составит относительно невысокие по российским меркам 3,75%, отмечает эксперт инвесткомпании Игорь Додонов. Однако руководство ВТБ пообещало продолжать направлять на дивидендные выплаты 50% прибыли по МСФО, которая в 2021 году, по его прогнозам, может подскочить до 250-270 млрд руб. (против 75,3 млрд руб. в 2020 году). Как результат, по итогам нынешнего года дивиденд на обыкновенную акцию банка, по расчетам "Финама", может вырасти почти в три раза, до 0,004 руб., при уже весьма неплохой дивидендной доходности в районе 7,5%.

Менеджмент ВТБ ранее также сообщил, что выплата дивидендов в будущем может быть разбита на два транша, чтобы уменьшить давление на показатели достаточности капитала, указывает Додонов.

По мнению аналитика "Финама", данная новость в целом нейтральна для обыкновенных акций ВТБ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.