Рубль, вероятно, будет торговаться краткосрочно в диапазоне 73-74,5 руб./$1 - Сбер Управление Активами

Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 73-74,5 руб./$1 в краткосрочной перспективе, полагает директор по инвестициям Сбер Управление Активами Ренат Малин.

"Дальнейшая динамика рубля будет вновь определяться общим отношением инвесторов к активам из развивающихся стран, а также динамикой цен на нефть и геополитическим фактором. Целевой краткосрочный диапазон по рублю видим на уровне 73-74,5 руб./$1. При преобладании позитивных настроений на мировых рынках возможно укрепление рубля ниже указанного диапазона", - указывает Малин в комментарии.

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